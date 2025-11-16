Пожилые россияне могут вдвое увеличить пенсию: как это сделать?

Размер выплаты зависит от срока выхода на пенсию Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Размер пенсии в России можно увеличить более чем вдвое, если отложить выход на пенсию на 10 лет. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — цитирует ТАСС слова депутата.

По его словам, при отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. В течение этого времени будут начисляться и дополнительные баллы.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы, — это основной показатель, от которого зависит размер пенсии. Их начисляют за каждый год работы или за прочую социальную деятельность, которая учитывается для пенсионных выплат. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2025 году, составляет 30 баллов. При расчете пенсий количество накопленных ИПК умножают на их стоимость. К этой сумме добавляют фиксированную выплату.