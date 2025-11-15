Дедлайн уже близко: какие налоги надо заплатить россиянам до 1 декабря, чтобы не попасть на штраф

Уже совсем скоро у россиян истекает срок уплаты налогов за 2024 год. Рассказываем, кому и сколько придется заплатить, чтобы не попасть на штраф.
Какие налоги нужно оплатить?
Налог на имущество. Его должны оплатить владельцы домов, квартир, комнат, гаражей и иных помещений. Сумма зависит от кадастровой стоимости объекта.
Земельный налог. Его придется погасить владельцам земельных участков по праву собственности, бессрочного пользования или пожизненно наследуемого владения. Сумма налога также рассчитывается от кадастровой стоимости участка.
Транспортный налог. Его должны оплатить владельцы автомобилей, мотоциклов, катеров и других средств передвижения, включая трактор или вертолет. Велосипедов и самокатов это не касается. Сумма зависит от мощности транспортного средства, прописки водителя и наличия региональных льгот.
Кроме того, некоторым россиянам нужно будет оплатить подоходный налог (НДФЛ). Его начисляют с доходов от продажи имущества, с процентов по вкладам, а также гражданам, чей годовой доход превысил 5 миллионов рублей, а работодатель удерживал НДФЛ только по ставке 13%.
Как узнать сумму налогов?
Налоговые уведомления ФНС рассылала до 1 ноября несколькими способами:
через сервис ФНС России в личном кабинете налогоплательщика или мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
по почте заказным письмом по месту регистрации.
Если же уведомление не пришло, можно сформировать документ вручную через портал ФНС или обратиться напрямую в службу.
До какого числа нужно оплатить налоги?
Все описанные выше налоги необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года.
Что грозит за неуплату налогов?
При неуплате налогов уже со 2 декабря будет капать пеня — одна трехсотая ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.
Если у вас образуется задолженность, вас о ней предупредят заранее через личный кабинет на сайте ФНС, «Госуслуги» или же бумажным письмом. В уведомлении будет указана сумма долга и даты его погашения.
В случае, если сроки вышли, а долг так и не был уплачен, гражданину пришлют решение о взыскании, а после спишут деньги с банковского счета.
Как оплатить налоги?
Через сайт ФНС России или мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
через личный кабинет на «Госуслугах»;
через мобильное приложение банка;
через «Почту России» или отделение банка с бумажной квитанцией.
Ранее мы рассказывали, что с 1 ноября в России вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Теперь налоговые органы могут взыскивать некоторые долги с граждан без суда, если те не платят вовремя. Подробности — в материале.