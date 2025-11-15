Дедлайн уже близко: какие налоги надо заплатить россиянам до 1 декабря, чтобы не попасть на штраф

После 1 декабря за непогашенные налоги придется заплатить больше Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Уже совсем скоро у россиян истекает срок уплаты налогов за 2024 год. Рассказываем, кому и сколько придется заплатить, чтобы не попасть на штраф.

Какие налоги нужно оплатить?

Налог на имущество . Его должны оплатить владельцы домов, квартир, комнат, гаражей и иных помещений. Сумма зависит от кадастровой стоимости объекта.

Земельный налог . Его придется погасить владельцам земельных участков по праву собственности, бессрочного пользования или пожизненно наследуемого владения. Сумма налога также рассчитывается от кадастровой стоимости участка.

Транспортный налог . Его должны оплатить владельцы автомобилей, мотоциклов, катеров и других средств передвижения, включая трактор или вертолет. Велосипедов и самокатов это не касается. Сумма зависит от мощности транспортного средства, прописки водителя и наличия региональных льгот.

Кроме того, некоторым россиянам нужно будет оплатить подоходный налог (НДФЛ) . Его начисляют с доходов от продажи имущества, с процентов по вкладам, а также гражданам, чей годовой доход превысил 5 миллионов рублей, а работодатель удерживал НДФЛ только по ставке 13%.

Как узнать сумму налогов?

Налоговые уведомления ФНС рассылала до 1 ноября несколькими способами:

через сервис ФНС России в личном кабинете налогоплательщика или мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

через Единый портал государственных и муниципальных услуг;

по почте заказным письмом по месту регистрации.

Если же уведомление не пришло, можно сформировать документ вручную через портал ФНС или обратиться напрямую в службу.

До какого числа нужно оплатить налоги?

Все описанные выше налоги необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года.

Что грозит за неуплату налогов?

При неуплате налогов уже со 2 декабря будет капать пеня — одна трехсотая ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Если у вас образуется задолженность, вас о ней предупредят заранее через личный кабинет на сайте ФНС, «Госуслуги» или же бумажным письмом. В уведомлении будет указана сумма долга и даты его погашения.

В случае, если сроки вышли, а долг так и не был уплачен, гражданину пришлют решение о взыскании, а после спишут деньги с банковского счета.

Как оплатить налоги?

Через сайт ФНС России или мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

через личный кабинет на «Госуслугах»;

через мобильное приложение банка;

через «Почту России» или отделение банка с бумажной квитанцией.