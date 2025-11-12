Надолго ли эра маркетплейсов в России? Как могут изменить торговлю налоги и комиссии

Зачем идти в торговый центр, если всё, что нужно, можно купить в интернете Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Стремительный рост онлайн-торговли — это смертельный приговор для российского «офлайна» (то есть обычных магазинов, к которым мы привыкли с советского времени). Говорят об этом и цифры статистики. Рынок цифровой торговли в России растет уверенно и быстро: по итогам 2025 года будет 15,2 триллиона рублей. Если сравнивать с показателями 2019 года, то это десятикратное увеличение. Переток покупателей в цифровую среду (на маркетплейсы и в обычные онлайн-магазины) начался как раз вместе с ковидом, когда все сидели запертыми по домам. А вот возвращаться в «живые» магазины уже не очень-то спешили — и дороже, и неудобнее.

«Десятикратный рост онлайн-торговли всего за шесть лет — это, конечно, масштабный переток покупателей из офлайна в цифровую среду», — констатирует в беседе с MSK1.RU Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса «Сравни». Он подчеркивает, что пандемия стала мощным ускорителем этого процесса, приучив миллионы россиян к удобству доставки и широкому ассортименту интернет-магазинов.

Однако профессор экономики Юрий Ляндау напоминает, что переток этот начался задолго до пандемии, еще в нулевые годы, когда появились первые интернет-магазины.

«Новые технологии уже тогда победили», — говорит Ляндау.

Он напоминает, что изначально офлайн-ретейлеры пытались дискредитировать онлайн-торговлю, но меньшие затраты и удобство для потребителей сыграли решающую роль.

«При этом говорить о том, что интернет-торговля „перетягивает“ покупателей из офлайна, было бы слишком упрощенным взглядом на ситуацию. Реальность гораздо интереснее», — размышляет независимый пиар-консультант Денис Голдман. Он приводит данные Росстата, согласно которым общий оборот розничной торговли в России в 2024 году вырос на 7,2%, достигнув 55,6 триллиона рублей. Это означает, что офлайн не стоит на месте, а сам растет. Хотя и значительно медленнее, чем онлайн.

«Интернет-магазины и маркетплейсы не просто забирают клиентов у традиционных магазинов, они расширяют сам рынок, — считает Голдман. — Люди стали покупать больше и чаще».

Особенно это заметно в регионах, где раньше выбор товаров был ограничен. Данные «Сбера» и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) показывают, что основной объем роста онлайн-продаж приходится именно на регионы. По словам Голдмана, на Москву и Петербург приходится лишь 24% рынка, в то время как на востоке страны объемы за год удвоились.

Хотя в некоторых категориях непродовольственных товаров онлайн уже занимает доминирующие позиции (50–65%), говорит Голдман, продуктовый ретейл демонстрирует устойчивый рост офлайна. Крупнейшие продуктовые ретейлеры увеличили оборот на 24% за девять месяцев 2024 года.

«Таким образом, формируется новая модель торговли. Это не война форматов, а их симбиоз», — считает Голдман, ссылаясь на исследование «Яндекс Реклама»: 46% покупателей чередуют онлайн и офлайн, выбирая удобный канал в зависимости от ситуации.

Алексей Лоссан говорит, что «весы» между онлайн- и офлайн-торговлей будут разными в разных категориях товаров. Если электроника и одежда, благодаря своей стандартизации и возможности оценки по фото и описанию, активно перемещаются в интернет, то продукты питания (особенно скоропортящиеся) сохраняют сильные позиции в «живых» магазинах.

«Возможность лично выбрать свежий продукт, мгновенно удовлетворить потребность и получить качественный сервис — это те преимущества, которые пока остаются за физическими магазинами, — говорит Лоссан. — Магазины превращаются в шоурумы и пункты выдачи, развивают сервисную составляющую».

Юрий Ляндау, напротив, уверен, что онлайн-торговля будет всё равно вытеснять традиционную: «Не нужно тратить время на торговые центры, все покупки доставят в удобное время. На маркетплейсах стала появляться информация о подтверждении оригинальности товаров, что еще больше сподвигнет людей делать выбор в сторону онлайна».

«Да, люди всё больше привыкают к тому, что в онлайне можно покупать в том числе дорогие вещи и не переживать. Но при этом все-таки я прогнозирую на следующий год достаточно сильную просадку этого рынка, потому что в связи с новыми налогами, сильно увеличенными комиссиями произойдет большой отток продавцов. А большой отток продавцов означает снижение ассортимента», — считает автор Telegram-канала «Развитие на маркетплейсах» Максим Попов.