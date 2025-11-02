Возможности маткапитала готовятся расширить: на что его получится потратить

Россиянам хотят дать возможность оплачивать услуги нянь с помощью маткапитала. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«При правильном контроле обучения, сдачи экзаменов, благонадежности, „белом“ оформлении следующим шагом, я думаю, может быть обсуждение оплаты няни средствами материнского капитала так же, как сейчас у семьи есть возможность оплатить обучение ребенка либо посещение детского сада, в том числе у индивидуальных предпринимателей, с помощью материнского капитала», — сказала Буцкая.
По ее словам, депутаты работают над законодательным закреплением института нянь. Она отметила, что важно, чтобы в безопасности были все участники процесса, то есть ребенок, его родители и сама няня.
Также предлагают увеличить в полтора раза материнский капитал на каждого ребенка. Это должно коснуться регионов с низкой рождаемостью.
А тем, кто начал использовать средства маткапитала, тоже можно ждать бонусов. Неизрасходованные средства поднимут в феврале на 6,8%. При этом окончательный коэффициент индексации может быть немного скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится.