Экономика Возможности маткапитала готовятся расширить: на что его получится потратить

Возможности маткапитала готовятся расширить: на что его получится потратить

Нововведение станет настоящей помощью для мам

193
Пока маткапитал можно использовать для оплаты детского сада

Пока маткапитал можно использовать для оплаты детского сада

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Россиянам хотят дать возможность оплачивать услуги нянь с помощью маткапитала. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. 

«При правильном контроле обучения, сдачи экзаменов, благонадежности, „белом“ оформлении следующим шагом, я думаю, может быть обсуждение оплаты няни средствами материнского капитала так же, как сейчас у семьи есть возможность оплатить обучение ребенка либо посещение детского сада, в том числе у индивидуальных предпринимателей, с помощью материнского капитала», — сказала Буцкая.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

По ее словам, депутаты работают над законодательным закреплением института нянь. Она отметила, что важно, чтобы в безопасности были все участники процесса, то есть ребенок, его родители и сама няня.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Также предлагают увеличить в полтора раза материнский капитал на каждого ребенка. Это должно коснуться регионов с низкой рождаемостью.

А тем, кто начал использовать средства маткапитала, тоже можно ждать бонусов. Неизрасходованные средства поднимут в феврале на 6,8%. При этом окончательный коэффициент индексации может быть немного скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Материнский капитал Няня Выплаты и пособия
Комментарии
1
Гость
1 час
Ипотеку уменьшают для семей,мат капитал увеличивают,и тут же перекупщики жилья,стремительно поднимают цены на жилье не на 50%, а на 150%.Строители зоть строят,а жти безтруда и расходов делают огромные деньги на людях Посмотрите статистику в продаже в основном жилье ,купленное в 23,24,25 годах
Читать все комментарии
