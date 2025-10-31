В России предложили сделать МРОТ еще больше с 2026 года: насколько хотят поднять уровень

Авторы отмечают, что минимальный потребительский бюджет превышает 50 тысяч рублей Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России предложили повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

Поправку предлагают внести к правительственному законопроекту об установлении МРОТ в размере 27 093 рублей с 1 января 2026 года, который Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц», — цитируют документ с поправками РИА Новости.

По мнению сенатора Гибатдинова, МРОТ в 45 тысяч рублей — это минимальная необходимая сумма для поддержания трудовой функции граждан.

«Если мы будем исходить из расчетов минимального потребительского бюджета, сумма будет и вовсе составлять свыше 50 тысяч рублей. Такие расчеты ранее были произведены Федерацией независимых профсоюзов России. Учитывая огромную инфляцию, повышение налоговой нагрузки на граждан, говорить о достаточном размере оплаты труда на уровне 27 тысяч нельзя. На эти деньги невозможно жить работающему человеку», — заключил политик.

Власти же ожидают, что МРОТ до уровня 35 тысяч рублей дойдет к 2030 году. Именно такую сумму обозначил президент России Владимир Путин в указе о национальных целях развития страны.