Вместо сливочного масла — маргарин из пальмы, а 70% меда — подделка! Почему Россия утонула в море фальсификата и никого не судят

Найти качественные продукты становится всё сложнее Источник: Лина Саитова / 116.RU

Волна скандалов, связанных с некачественными и опасными продуктами питания, захлестнула Россию. Региональные управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора то тут, то там выявляют целые партии несъедобной еды и подпольные цеха, где эту гадость делают.

Вот только в Нижегородской области изъято более 90 килограммов некачественной хлебобулочной продукции. Заодно местные проверяющие выяснили, что в торговые сети и даже социальные учреждения шел молочный фальсификат, рассказал руководитель ведомства Евгений Иванов.

В Хакасии на местном мясокомбинате в колбасе нашли сою. А колбаса эта шла в учебные заведения, включая кадетское училище в Кемерово, и столовые военных частей.

Трагическим подтверждением опасности некачественных продуктов стало массовое отравление в Улан-Удэ. Люди покупали шаурму и онигири в одной из сетей супермаркетов. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью: цех готовой продукции по решению суда закрыт на 90 дней. И, будем надеяться, никогда не откроется.

Проблема фальсификата касается не только мясной и молочной продукции. Вице-президент ассоциации пчеловодов Сергей Мулюков заявляет, что минимум 70% меда, представленного в торговых сетях, — фальсификат.

Госдума уже приняла обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив ограничить использование пальмового масла при производстве пищевых продуктов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в детских продуктах этот вредный ингредиент должен быть запрещен вообще.

Так почему на российских прилавках, несмотря на все проверки и уголовные дела, никак не исчезает несъедобная гадость? MSK1.RU задал этот вопрос профессору, доктору экономических наук Леониду Холоду, бывшему замминистра сельского хозяйства и продовольствия России.

— Что касается молочки, то, конечно, это самая большая проблема. Молока просто не хватает: производство меньше, чем потребление. Сухое молоко закупается где-то со стороны. Плюс сыры и другие готовые молочные продукты. А вторая причина появления фальсификата — это появление в неограниченном предложении растительных жиров, из которых можно сделать великолепный заменитель молочного жира.

— Но если я добросовестный производитель, то какая мне разница, доступно ли пальмовое масло или нет? Я просто не буду им разбавлять молоко.

— Добросовестный так и поступит. Но если вы производитель, то сегодня находитесь в вилке. С одной стороны, вы производите очень социально чувствительную продукцию. Вас по башке бьют: любой процент подорожания социально чувствителен, так же как и в ситуации с хлебом. И вам говорят: молоко, сметана должны быть с минимальной ценой. Магазины, значит, не будут брать торговую наценку.

Плюс потребитель на рост цен реагирует однозначно, по законам эластичного спроса — снижая потребление. Недавно встретил статистику, в соответствии с которой потребление молочных продуктов, особенно переработанных и относительно дорогих (всяких творожков и сырков), резко снизилось.

Ну а молкомбинат, он же не железный, поэтому возникает очень большой соблазн при наличии такого великолепного фальсифицирующего вещества, как растительный жир, фальшак какой-нибудь изготовить. Там еще, кстати, не только пальмовое масло добавляют, но и много крахмала.

— Сколько бы ни было на рынке желающих заработать на фальсификате, но при условии жесткого контроля вся эта гадость на прилавки не попала бы. Так почему попадает?

— Я знаю, что проверки проводятся, в том числе общественники проводят регулярные рейды. И фальсификат, в общем, обнаруживается массово. Конечно, нужно однозначно налаживать более жесткий контроль. Когда говорят, что нам не хватает законов для того, чтобы бороться, я не верю.

Я такой человек, рыночный, либеральный, но конкретно в этом вопросе моя точка зрения очень жесткая. Если вы приходите в магазин и хотите, условно говоря, за свои деньги купить молочного жира под названием «масло сливочное» и вы платите деньги за молочный жир, а вам отдают кусок маргарина из пальмового масла, даже красиво упакованного, — это уголовно наказуемое деяние!

Если я продаю на рынке золото, а вместо золота лохам каким-нибудь продаю медь или латунь, это как будет называться? Обман. Это мошенничество. Вот я и предлагаю к подделке продуктов относиться как к откровенному мошенничеству.

Кстати, это то же самое, что пользоваться мелким шрифтом со сроками годности. Хорошо, сейчас иногда на кассах отлавливается товар, у которого сроки уже истекли пять раз подряд. Но ведь такие продукты на полках лежат. А ведь это то же самое, что фальшак, то есть это не тот товар, который я хочу купить.

— Кстати, многие производители сейчас экономят не только на качестве продуктов, но и на объеме упаковки. В магазинах, наверное, уже литровых пакетов молока не встретишь, будет 900 мл, а то и все 800. За те же деньги.

— По факту это тоже своеобразный обман, хотя здесь ни к чему не прицепишься, это их [производителей] право — дробить упаковку. Но если говорить о традициях нашего рынка, конечно, люди привыкли к литровым пакетам или к литровым бутылкам или к пачкам масла 200 граммов.

Конечно, производители иллюзию создают. Вы покупаете пачку масла, она 160 граммов, а вы привыкли к 200-граммовой. Но что в этой ситуации делать, не знаю. В Госдуме, знаю, предлагают установить, что пачка масла не может быть меньше. Но это предложение тоже странное: у нас ведь производители вправе выпускать товар, если он качественный, того вида, какой им нравится, и того объема, какой им нравится.

Хотя с точки зрения экономики, если у нас законы эластичности спроса действуют, когда вы уменьшаете упаковку, при этом нужно не забыть цены также уменьшить. Если вы, например, продаете литр молока, он не будет в два раза дороже стоить, чем две упаковки молока по пол-литра, потому что каждая упаковка всё равно будет что-то стоить.

Фетиш для власти?

Невысокое качество массовых продуктов питания (в частности, хлеба и хлебобулочных изделий) — это результат неправильной ценовой политики на рынке, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, цены на «социальные» продукты, особенно на хлеб, являются «фетишем» для всех уровней власти и они ценообразование подавляют.

— В результате при невозможности даже догнать инфляцию по темпам роста цен производителям приходится жертвовать качеством. В итоге у нас разброс: очень дешевый «социальный» хлеб и очень дорогой премиальный, в середине нет ничего, — говорит Злочевский. — Но это необоснованная политика с точки зрения экономики, уже признано во всём мире. Малоимущих «карманов» не так много и у нас в стране. Но вы дотируете все остальные «карманы» через такую политику. Ну возьмите эти деньги, которые вы [власти], грубо говоря, теряете на рынке, и переложите в карман малоимущего конкретно. Не надо подавлять цены, надо помочь малоимущему «карману» просто заплатить побольше, тогда и с качеством продуктов будет всё в порядке. А если вы себе можете позволить высокое качество и готовы оплачивать его по разумной цене, то для этого надо отказаться от искусственного подавления цен.