Обеспечат деньгами и жильем: российским семьям предложили новую поддержку

Студенческие семьи с детьми хотят обеспечить бесплатным общежитием и социальной стипендией, поскольку они в большей степени нуждаются в государственной поддержке. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
«ЛДПР предлагает предоставить студенческим супружеским парам право на приоритетное получение места в общежитии, причем на бесплатной основе», — сказал лидер партии Леонид Слуцкий.
Если законопроект примут, им также назначат социальные стипендии. При этом неважно, учатся ли студенты бесплатно или нет. Помимо этого, предполагается создание вузами всех условий для присмотра и ухода за детьми.
По словам главы партии, студенты, которые решились на создание семьи и рождение детей в период обучения, сталкиваются с массой трудностей. Речь идет в первую очередь о проблемах с жильем и нехваткой денег, обратил внимание Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru».
Сейчас в России насчитывается 26 тысяч студенческих семей, из них около 6 тысяч имеют детей. Предполагается, что новые меры помощи помогут стимулировать рождаемость в России.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости государственной финансовой поддержки семей с детьми. По его словам, нужно изучать региональные программы помощи и не исключил изменение условий материнского капитала. Также депутаты предложили увеличить минимальный размер компенсации оплаты за детский сад. Ее хотят поднять с 20 до 40% за первого ребенка, с 50 до 70% — за второго ребенка и с 70 до 90% — за третьего и последующих детей.