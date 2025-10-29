Обеспечат деньгами и жильем: российским семьям предложили новую поддержку

Для молодых родителей хотят улучшить условия для ухода за детьми Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Студенческие семьи с детьми хотят обеспечить бесплатным общежитием и социальной стипендией, поскольку они в большей степени нуждаются в государственной поддержке. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

«ЛДПР предлагает предоставить студенческим супружеским парам право на приоритетное получение места в общежитии, причем на бесплатной основе», — сказал лидер партии Леонид Слуцкий.

Если законопроект примут, им также назначат социальные стипендии. При этом неважно, учатся ли студенты бесплатно или нет. Помимо этого, предполагается создание вузами всех условий для присмотра и ухода за детьми.

По словам главы партии, студенты, которые решились на создание семьи и рождение детей в период обучения, сталкиваются с массой трудностей. Речь идет в первую очередь о проблемах с жильем и нехваткой денег, обратил внимание Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru».

Сейчас в России насчитывается 26 тысяч студенческих семей, из них около 6 тысяч имеют детей. Предполагается, что новые меры помощи помогут стимулировать рождаемость в России.