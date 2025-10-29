В России хотят увеличить компенсацию за оплату детсада — сколько денег смогут вернуть семьи

Мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Увеличить минимальный размер компенсации родительской платы за детский сад предлагают в России. Депутаты ГД предлагают поднять выплату с 20 до 40% за первого ребенка, с 50 до 70% — за второго ребенка и с 70 до 90% — за третьего и последующих детей.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, а также Алексей Журавлев (партия «Родина»).

«За последние годы плата за детские сады выросла, а компенсация осталась прежней. Это несправедливо по отношению к родителям, особенно к многодетным. Мы предлагаем восстановить баланс между затратами семьи и участием государства», — сказал депутат от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев РИА Новости.

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, обеспечить равный доступ к дошкольному образованию.