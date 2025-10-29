НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

5 м/c,

ю-з.

 742мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,82
EUR 92,94
Как прошел концерт Лазарева в Ярославле. Видео
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Застроят 95 участков вдоль трасс
«Умные решения» в недвижимости
Почему возникает рак
Кто оборудует платные парковки
Стройка у ТЦ
Что за горящий объект пролетел в небе
Сколько абортов делают в Ярославской области
Новый запрет в Ярославской области
Экономика В России хотят увеличить компенсацию за оплату детсада — сколько денег смогут вернуть семьи

В России хотят увеличить компенсацию за оплату детсада — сколько денег смогут вернуть семьи

Процент выплаты будет зависеть от количества детей

140
Мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUМера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Увеличить минимальный размер компенсации родительской платы за детский сад предлагают в России. Депутаты ГД предлагают поднять выплату с 20 до 40% за первого ребенка, с 50 до 70% — за второго ребенка и с 70 до 90% — за третьего и последующих детей.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, а также Алексей Журавлев (партия «Родина»).

«За последние годы плата за детские сады выросла, а компенсация осталась прежней. Это несправедливо по отношению к родителям, особенно к многодетным. Мы предлагаем восстановить баланс между затратами семьи и участием государства», — сказал депутат от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев РИА Новости.

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, обеспечить равный доступ к дошкольному образованию.

Ранее в России предложили снизить ставку по семейной ипотеке. Нововведение коснется всех семей. Однако у каждой из них будут свои условия по ипотеке.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Детский сад Компенсация Ребенок Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление