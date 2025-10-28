В Госдуме хотят выдавать россиянам дополнительную пенсию. На что ее предлагают тратить

Пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию в конце года. Выплату предлагают выдавать к новогодним праздникам. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.
Политик считает, что ввести 13-ю пенсию было бы справедливым и правильным решением, ведь «пенсионерам тяжело».
«Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день, — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — отметил Миронов.
Предложенную дополнительную пенсию назвали по аналогии с 13-й зарплатой — поощрительной выплатой, которую выдают сотрудникам в некоторых организациях по итогам года.
