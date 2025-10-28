В Госдуме хотят выдавать россиянам дополнительную пенсию. На что ее предлагают тратить

«Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день, — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — отметил Миронов.