В Госдуме хотят выдавать россиянам дополнительную пенсию. На что ее предлагают тратить

В Госдуме хотят выдавать россиянам дополнительную пенсию. На что ее предлагают тратить

Выплату рекомендуют сделать доступной для всех пенсионеров

По мнению авторов идеи, пенсия облегчит жизнь пенсионерам в праздники

По мнению авторов идеи, пенсия облегчит жизнь пенсионерам в праздники

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсионеры должны получить право на 13-ю пенсию в конце года. Выплату предлагают выдавать к новогодним праздникам. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

Политик считает, что ввести 13-ю пенсию было бы справедливым и правильным решением, ведь «пенсионерам тяжело».

«Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день, — это молоко и хлеб, потому что больше у них ни на что денег не хватает», — отметил Миронов.

Предложенную дополнительную пенсию назвали по аналогии с 13-й зарплатой — поощрительной выплатой, которую выдают сотрудникам в некоторых организациях по итогам года.

Ранее мы рассказывали, какие категории пенсионеров смогут получить повышенные выплаты в сентябре. Также прочитайте, как можно выйти на пенсию раньше положенного срока.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Комментарии
7
Гость
14 августа, 07:22
Миронов к выборам готовится.Уж сколько раз махали этой выплатой перед выборами,но так и не утвердили.
Гость
14 августа, 08:08
Надоели уже пустыми инфоповодами. Распустили бы уже эту думу. Сколько бы денег бюджету сэкономили. Всё равно пользы от неё ни какой.
Читать все комментарии
