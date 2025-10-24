НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
За декрет заплатят больше миллиона: когда поднимут выплаты

За декрет заплатят больше миллиона: когда поднимут выплаты

Максимальная сумма будет зависеть от вашего заработка

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 миллион рублей. Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России.

Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит:

  • в 2026 году — 955 836,00 рубля;

  • в 2027 году — 1 100 437,80 рубля;

  • в 2028 году — 1 188 465,60 рубля. 

Пособие по беременности и родам (декретные) — это выплата, которая компенсирует утраченный женщиной заработок в период отпуска для подготовки к рождению ребенка и последующего восстановления. 

Также указана предельная сумма пособия по беременности и родам, которое рассчитывается как 100% среднего месячного заработка:

  • в 2026 году составит 207,5 тысячи рублей;

  • в 2027 году — 238,9 тысячи рублей;

  •  в 2028 году — 258 тысяч рублей.

Кроме того, по данным ТАСС, в проекте бюджета обозначены предельные размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет:

  • в месяц в 2026 году можно получить 83 тысячи рублей;

  • в 2027 году — 95,5 тысячи рублей;

  • в 2028 году — 103,2 тысячи рублей. 

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это ежемесячная выплата, которая компенсирует утраченный заработок одного из родителей, пока он занят уходом за малышом в первые годы его жизни. Отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, а пособие выплачивается лишь до полутора.  

Поддержка ждет и других граждан. Она включает в себя помощь семьям, содействие занятости и реабилитацию. Подробнее о том, как вырастут пособия и выплаты, можно почитать в отдельном материале

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
