Поставит на стоп или снизит? Какое решение примет Центробанк по ключевой ставке — прогнозы

Эксперты предполагают, что Центральный банк сохранит ключевую ставку в 17% Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В пятницу, 24 октября, Центральный банк примет решение по ключевой ставке. Летом регулятор дважды снижал показатель. В июне с 21% до 20%, а в июле до 18%. В сентябре тенденция продолжилась — в прошлом месяце ЦБ снизил ключевую ставку до 17%. Теперь же опрошенные обозревателем 72.RU эксперты предполагают, что регулятор сохранит показатель на этой же отметке. Что они говорят, читайте в нашем разборе.

— Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 17% на ближайшем заседании 24 октября. Инфляционное давление выросло в сентябре–октябре, инфляция застыла на уровне 8,0–8,1% в последние недели. Анонсированное повышение НДС и расширение круга его плательщиков с 2026 года вкупе с сохранением высоких темпов роста цен на бензин способствуют росту инфляционных ожиданий, что де-факто смягчает денежно-кредитные условия (снижает «реальные» процентные ставки), — говорит Андрей Мелащенко, экономист «Ренессанс Капитала».

Таким образом, продолжает он, для дальнейшего замедления инфляции (цель — 4%) Банку России в ближайшее время предстоит поддерживать более высокую ставку, чем ожидалось ранее.

Дает прогноз о сохранении ключевой ставки на уровне 17% Екатерина Канивец, персональный брокер Инвестбанка Синара.

— Несмотря на то, что глава ЦБ отметила наличие пространства для снижения ставки, на наш взгляд, регулятор не будет торопиться с принятием такого решения. Последние данные по макроэкономическим показателям в целом и в разбивке по отраслям не указывают на рецессию или повышенные риски охлаждения экономики, поэтому считаем, что перед ЦБ не будет стоять вопрос об экстренном снижении ставки на ближайшем заседании. Мы также видим ускорение темпов кредитования, рекордно низкие уровни безработицы, — объясняет она.

Для Центрального Банка, говорит Канивец, важным аспектом будет контроль за изменениями в кредитовании, данными за месяц по инфляции и утверждение поправок в бюджет.

— Мы предполагаем, что регулятор оставит себе возможность продолжения плавного снижения ставки, начиная с декабрьского заседания. Прогнозируем, что повышение НДС с 2026 года окажет лишь временное инфляционное давление, однако оценить влияние мы сможем только в следующем году с некоторым временным лагом, — добавила эксперт.

По словам Петра Арронета, главного аналитика Инго Банка, Банк России рассматривает два сценария — незначительное снижение ключевой ставки или ее сохранение. Однако, предполагает эксперт, с большой вероятностью показатель останется на прежнем уровне. Он это аргументирует тем, что последний показатель инфляции составил 0,23% — один из самых высоких за последние месяцы.

Как предполагает Арронет, если показатель сохранят на прежнем уровне, это почти не повлияет на ставки по розничным кредитам и вкладам.