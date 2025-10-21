НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-в.

 753мм 100%
Подробнее
6 Пробки
USD 81,36
EUR 94,38
Объединение больниц
На Соколе сдали новый дом
Скандал с очистными
«Умные решения» в недвижимости
Новая школа
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Квартал под застройку
Бизнес по-женски
Задерживается открытие ТЮЗа
Ярославль для миллениалов
Экономика Кризис-2025 Поставит на стоп или снизит? Какое решение примет Центробанк по ключевой ставке — прогнозы

Поставит на стоп или снизит? Какое решение примет Центробанк по ключевой ставке — прогнозы

Сейчас показатель равен 17%. Эксперты предположили, что будет в пятницу

191
Эксперты предполагают, что Центральный банк сохранит ключевую ставку в 17% | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЭксперты предполагают, что Центральный банк сохранит ключевую ставку в 17% | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Эксперты предполагают, что Центральный банк сохранит ключевую ставку в 17%

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В пятницу, 24 октября, Центральный банк примет решение по ключевой ставке. Летом регулятор дважды снижал показатель. В июне с 21% до 20%, а в июле до 18%. В сентябре тенденция продолжилась — в прошлом месяце ЦБ снизил ключевую ставку до 17%. Теперь же опрошенные обозревателем 72.RU эксперты предполагают, что регулятор сохранит показатель на этой же отметке. Что они говорят, читайте в нашем разборе.

— Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 17% на ближайшем заседании 24 октября. Инфляционное давление выросло в сентябре–октябре, инфляция застыла на уровне 8,0–8,1% в последние недели. Анонсированное повышение НДС и расширение круга его плательщиков с 2026 года вкупе с сохранением высоких темпов роста цен на бензин способствуют росту инфляционных ожиданий, что де-факто смягчает денежно-кредитные условия (снижает «реальные» процентные ставки), — говорит Андрей Мелащенко, экономист «Ренессанс Капитала».

Таким образом, продолжает он, для дальнейшего замедления инфляции (цель — 4%) Банку России в ближайшее время предстоит поддерживать более высокую ставку, чем ожидалось ранее.

Дает прогноз о сохранении ключевой ставки на уровне 17% Екатерина Канивец, персональный брокер Инвестбанка Синара.

— Несмотря на то, что глава ЦБ отметила наличие пространства для снижения ставки, на наш взгляд, регулятор не будет торопиться с принятием такого решения. Последние данные по макроэкономическим показателям в целом и в разбивке по отраслям не указывают на рецессию или повышенные риски охлаждения экономики, поэтому считаем, что перед ЦБ не будет стоять вопрос об экстренном снижении ставки на ближайшем заседании. Мы также видим ускорение темпов кредитования, рекордно низкие уровни безработицы, — объясняет она.

Для Центрального Банка, говорит Канивец, важным аспектом будет контроль за изменениями в кредитовании, данными за месяц по инфляции и утверждение поправок в бюджет.

— Мы предполагаем, что регулятор оставит себе возможность продолжения плавного снижения ставки, начиная с декабрьского заседания. Прогнозируем, что повышение НДС с 2026 года окажет лишь временное инфляционное давление, однако оценить влияние мы сможем только в следующем году с некоторым временным лагом, — добавила эксперт.

По словам Петра Арронета, главного аналитика Инго Банка, Банк России рассматривает два сценария — незначительное снижение ключевой ставки или ее сохранение. Однако, предполагает эксперт, с большой вероятностью показатель останется на прежнем уровне. Он это аргументирует тем, что последний показатель инфляции составил 0,23% — один из самых высоких за последние месяцы.

Как предполагает Арронет, если показатель сохранят на прежнем уровне, это почти не повлияет на ставки по розничным кредитам и вкладам.

— Уже сейчас банки начали повышать доходность по 3- и 6-месячным вкладам, учитывая ожидания сохранения ставки в октябре. К моменту заседания все ожидания будут заложены в текущие рыночные ставки. Вероятно, эпоха высоких ставок завершится в 2026 году, когда инфляция в стране приблизится к целевому уровню, установленному ЦБ. После заседания Центробанка ожидается рост курсов иностранных валют, — пояснил аналитик.

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Ключевая ставка Центральный банк Прогноз Тюмень
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
47 минут
Лучше бы увеличили ставку до 25%! Может, хоть тогда бы жадные застройщики, наконец-то, поняли, что ни один идиот у них по их бешеным ценам ни одной квартиры никогда уже не купит, поскольку только в условиях отсутствия ипотеки и запретительно высокого уровня ставки покупатель берёт исключительно на свои кровные, а свои люди привыкли жёстко экономить, да и не так много у обычных людей собственных накоплений. Высокая ставка - это сейчас единственный путь к значительному снижению цен на жильё. Как только хоть чуть-чуть откроют краник дешёвой ипотеки при низкой ставке - всё, пиши пропало, эти жадюги сразу же удвоят цены, которые и так сейчас (даже до всякого удвоения) в 2-3 раза выше адекватного уровня!!!
Гость
30 минут
чтобы не произошло - не храните в билетах банка приколов, всё равно всё девальвируют и отнимут, покупайте валюту - она сейчас продаётся по нормальному курсу
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление