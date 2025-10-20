«Путь длиной в несколько месяцев»: как выбраться из долговой ямы, если набрали кредитов и займов, — подробная инструкция

Если вы читаете этот текст, значит, вы уже нащупали дно долговой ямы и ищете, за что бы ухватиться, чтобы начать выкарабкиваться из завалов финансовых обязательств. Запомните: долги не появляются из ниоткуда — они всегда следствие ваших решений. Но что бы ни привело вас к кредитам, выход есть. МSK1.RU поговорил с экспертами и подготовили для вас четкий план, который поможет избавиться от долговой кабалы. Спойлер: это реально сработает, но будет непросто.
«Шок, непонимание, кредитки, долги»
Долги действительно не падают с неба. Они копятся день за днем — из-за привычки оплачивать повседневные траты кредиткой, желания дать ребенку «всё самое лучшее» или стремления соответствовать чужому образу жизни.
«У меня три кредитные карты. Две в Т-банке — на 33 и 15 тысяч, одна в Сбербанке — на 120 тысяч. Постоянно гоняю деньги по кругу, чтобы не попасть на проценты. Но не всегда получается: иногда карты арестовывают, а деньги нужны всегда — дети растут. Сейчас осталась только пенсия как доход», — поделилась москвичка.
Почти за каждой долговой ямой — история человека, который хотел как лучше.
«В 2017 году, работая в Альфа-банке, я взяла кредит на автомобиль, но спустя два месяца после покупки машины нам сообщают, что сокращают весь отдел. Сначала переводят на одну должность, где зарплата в три раза меньше, а потом уже и увольняют вовсе. Шок, непонимание, кредитки, долги. Всё это делаешь для того, чтобы увеличить свой доход, а по факту банк тебя просто в один момент разворачивает», — пожаловалась другая.
10 шагов, помогающих выбраться из долговой ямы
Если вы в долгах как в шелках и уже не продохнуть, то вы не одиноки. Мы узнали у экспертов, как разорвать этот круг и навсегда избавиться от долговой кабалы.
Не берите новые займы
Первый шаг к финансовой свободе — полный отказ от новых кредитов. Пока вы берете одни займы, чтобы покрыть другие, долговая яма только становится глубже. Разорвать этот круг можно, лишь перестав занимать.
«Закройте для себя дорогу в новые кредиты. Самое важное — принять решение:
Проведите инвентаризацию долгов
Честно распишите все долги до последнего рубля. Составьте список всех обязательств, в котором будет отражено:
кому я должен;
общая сумма долга;
среднемесячный платеж;
процентная ставка;
срок кредитования.
«После составления списка можно отсортировать и просуммировать все долги, определить реальную долговую нагрузку и понять, по какой стратегии закрывать кредиты», — подсказывает эксперт по финансам и кредитам группы компаний Cosmovisa Григорий Давыдов.
Выберите стратегию погашения
Есть два проверенных способа расплатиться с долгами. Первый — метод снежного кома. Начните с небольших задолженностей и активнее вносите по ним досрочные платежи. Как только первый договор закрыт, то переходите к следующему маленькому долгу.
«Допустим, по первому кредиту у вас тысяча рублей платеж, по второму — две тысячи, по третьему 14. Начинаете закрывать с маленького, чтобы видеть какой-то успех, но помните: прежде чем закрывать долг, отложите хотя бы 100, 200, 300, 400 рублей на накопления. Подушка безопасности дает чувство контроля и снижает тревогу», — рекомендует финансовый советник Олеся Седова.
Метод лавины иной — сначала закрываете самые крупные долги, чтобы меньше переплатить. Это самый математически выгодный способ, который позволит сэкономить на процентах и сократить срок кредитования.
Закройте свободные кредитные лимиты
Чтобы избежать соблазна вновь потратить заемные средства, закройте кредитные лимиты по картам. Позвоните в банк и заблокируйте возможность брать в долг — эти деньги не ваши. Дополнительно можно вернуть страховку по кредиту и направить эти средства на погашение основного долга.
Гасите долги досрочно
При досрочном погашении выбирайте сокращение срока кредита, а не уменьшение платежа. Так вы сэкономите на процентах и расплатитесь быстрее. На примере видно, что этот способ выгоднее — переплата будет значительно меньше.
«Кредит на 1 млн рублей под 15% на 5 лет. Если платить +5000 рублей ежемесячно и сокращать срок, то кредит закончится на 1 год и 2 месяца раньше, а переплата уменьшится на 111 000 рублей. Если уменьшать только платеж, срок почти не изменится, а переплата сократится всего на 63 000 рублей», — объясняет Татьяна Волкова.
Создайте финансовый резерв
Даже расплачиваясь с долгами, важно создавать финансовый резерв. Это снимет тревогу и убережет от новых займов на непредвиденные расходы. Параллельно ищите способы увеличить доход — любой прирост направляйте сначала в «подушку», а затем на досрочные платежи.
«Не ищите быстрых решений. Закредитованность — это не про то, чтобы решить вопрос сегодня и завтра, это путь длиной в несколько месяцев», — констатирует Олеся Седова.
Договоритесь с банком
Если платить стало тяжело, рассмотрите реструктуризацию кредита. Банк может изменить условия договора, чтобы снизить вашу финансовую нагрузку. Сделать это можно за счет:
увеличения срока возврата кредита (при этом сокращается размер ежемесячных платежей);
уменьшения процентной ставки (за это увеличивается срок возврата кредита);
отсрочки платежей (кредитные каникулы, на них могут претендовать заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).
«Реструктуризация — это не новый заём, а изменения условий старого. Ключевое преимущество здесь для клиента банка — возможность избежать новых просрочек, штрафов и дальнейшего ухудшения своей репутации платежеспособного заемщика», — подчеркивает в разговоре с MSK1.RU Григорий Давыдов.
Найдите дополнительный заработок
Ключевой шаг в борьбе с долгами — сместить фокус с поиска займов на увеличение доходов. Рассмотрите варианты дополнительного заработка, смену работы или развитие навыков для карьерного роста.
Проявите финансовую дисциплину
Чтобы избежать новых долгов, платите по обязательствам сразу после получения зарплаты, не дожидаясь крайних сроков. А еще задумайтесь о необязательных покупках — это поможет жить по средствам.
«Есть правило
«Простить долг — не поражение»
Коллекторы списывают россиянам до 40% долгов, однако прощение части долга — это холодный расчет, а не жест доброй воли. Если оперировать цифрами, то только за первое полугодие 2025 года, по словам основателя компании «Кредитор» Эльвиры Глуховой, было списано 1,66 миллиарда рублей при общей сумме долгов в 4,81 миллиарда.
«Должник взял миллион, выплатил 100 тысяч процентов, но долг почти не уменьшился, а поверх наросли штрафы. Если мы будем давить на него, пытаясь выбить всю сумму, мы можем спровоцировать его на банкротство, и тогда кредитор рискует не получить вообще ничего. В такой ситуации простить ему 30–40% долга — это не поражение. Иногда разумнее протянуть ему руку и помочь спуститься, чем наблюдать, как он сорвется в пропасть, унося с собой все ваши надежды на возврат средств», — считает Эльвира Глухова.
Кредиты закрыты — что дальше?
Самое время навести порядок в своей финансовой репутации и убедиться, что все долги отражены корректно. Вот ваш чек-лист обязательных действий после полного погашения займов:
Получите отчет сразу из всех бюро кредитных историй — это можно сделать разом через портал «Госуслуги».
Запросите в банках справки о полном погашении кредита.
Сохраняйте все квитанции об окончательных платежах.
Проверьте себя на сайте Федеральной службы судебных приставов.
«В бюро кредитных историй могут удалить только недостоверные сведения, но если у вас были уже просрочки кредита, эта информация всё равно останется в качестве истории. Просто тогда нужно взять справку в банке и другие необходимые документы с информацией, что всё погашено, — подсказывает читателям MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова.
