«Путь длиной в несколько месяцев»: как выбраться из долговой ямы, если набрали кредитов и займов, — подробная инструкция

Распотрошили копилку, чтобы продержаться до зарплаты, или из последних закрыли кредит? Тогда срочно читайте наши «антикризисные» советы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Если вы читаете этот текст, значит, вы уже нащупали дно долговой ямы и ищете, за что бы ухватиться, чтобы начать выкарабкиваться из завалов финансовых обязательств. Запомните: долги не появляются из ниоткуда — они всегда следствие ваших решений. Но что бы ни привело вас к кредитам, выход есть. МSK1.RU поговорил с экспертами и подготовили для вас четкий план, который поможет избавиться от долговой кабалы. Спойлер: это реально сработает, но будет непросто.

«Шок, непонимание, кредитки, долги»

Долги действительно не падают с неба. Они копятся день за днем — из-за привычки оплачивать повседневные траты кредиткой, желания дать ребенку «всё самое лучшее» или стремления соответствовать чужому образу жизни.

«У меня три кредитные карты. Две в Т-банке — на 33 и 15 тысяч, одна в Сбербанке — на 120 тысяч. Постоянно гоняю деньги по кругу, чтобы не попасть на проценты. Но не всегда получается: иногда карты арестовывают, а деньги нужны всегда — дети растут. Сейчас осталась только пенсия как доход», — поделилась москвичка.

Почти за каждой долговой ямой — история человека, который хотел как лучше.

«В 2017 году, работая в Альфа-банке, я взяла кредит на автомобиль, но спустя два месяца после покупки машины нам сообщают, что сокращают весь отдел. Сначала переводят на одну должность, где зарплата в три раза меньше, а потом уже и увольняют вовсе. Шок, непонимание, кредитки, долги. Всё это делаешь для того, чтобы увеличить свой доход, а по факту банк тебя просто в один момент разворачивает», — пожаловалась другая.

10 шагов, помогающих выбраться из долговой ямы

Если вы в долгах как в шелках и уже не продохнуть, то вы не одиноки. Мы узнали у экспертов, как разорвать этот круг и навсегда избавиться от долговой кабалы.

Не берите новые займы

Первый шаг к финансовой свободе — полный отказ от новых кредитов. Пока вы берете одни займы, чтобы покрыть другие, долговая яма только становится глубже. Разорвать этот круг можно, лишь перестав занимать.

И уж точно сторонитесь микрозаймов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Закройте для себя дорогу в новые кредиты. Самое важное — принять решение: " Я выплачу эти кредиты и больше никогда не возьму новых ". Никаких больше потребительских кредитов, кредитных карт и микрозаймов. Нельзя думать: " Сначала закрою этот долг, потом возьму новый " . Это замкнутый круг, поэтому живите на свои», — советует читателям MSK1.RU финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Проведите инвентаризацию долгов

Честно распишите все долги до последнего рубля. Составьте список всех обязательств, в котором будет отражено:

кому я должен;

общая сумма долга;

среднемесячный платеж;

процентная ставка;

срок кредитования.

«После составления списка можно отсортировать и просуммировать все долги, определить реальную долговую нагрузку и понять, по какой стратегии закрывать кредиты», — подсказывает эксперт по финансам и кредитам группы компаний Cosmovisa Григорий Давыдов.

Выберите стратегию погашения

Есть два проверенных способа расплатиться с долгами. Первый — метод снежного кома. Начните с небольших задолженностей и активнее вносите по ним досрочные платежи. Как только первый договор закрыт, то переходите к следующему маленькому долгу.

«Допустим, по первому кредиту у вас тысяча рублей платеж, по второму — две тысячи, по третьему 14. Начинаете закрывать с маленького, чтобы видеть какой-то успех, но помните: прежде чем закрывать долг, отложите хотя бы 100, 200, 300, 400 рублей на накопления. Подушка безопасности дает чувство контроля и снижает тревогу», — рекомендует финансовый советник Олеся Седова.

Метод лавины иной — сначала закрываете самые крупные долги, чтобы меньше переплатить. Это самый математически выгодный способ, который позволит сэкономить на процентах и сократить срок кредитования.

Закройте свободные кредитные лимиты

Чтобы избежать соблазна вновь потратить заемные средства, закройте кредитные лимиты по картам. Позвоните в банк и заблокируйте возможность брать в долг — эти деньги не ваши. Дополнительно можно вернуть страховку по кредиту и направить эти средства на погашение основного долга.

Займы и долговые обязательства могут накапливаться, а ваши силы их погасить — нет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Гасите долги досрочно

При досрочном погашении выбирайте сокращение срока кредита, а не уменьшение платежа. Так вы сэкономите на процентах и расплатитесь быстрее. На примере видно, что этот способ выгоднее — переплата будет значительно меньше.

«Кредит на 1 млн рублей под 15% на 5 лет. Если платить +5000 рублей ежемесячно и сокращать срок, то кредит закончится на 1 год и 2 месяца раньше, а переплата уменьшится на 111 000 рублей. Если уменьшать только платеж, срок почти не изменится, а переплата сократится всего на 63 000 рублей», — объясняет Татьяна Волкова.

Создайте финансовый резерв

Даже расплачиваясь с долгами, важно создавать финансовый резерв. Это снимет тревогу и убережет от новых займов на непредвиденные расходы. Параллельно ищите способы увеличить доход — любой прирост направляйте сначала в «подушку», а затем на досрочные платежи.

«Не ищите быстрых решений. Закредитованность — это не про то, чтобы решить вопрос сегодня и завтра, это путь длиной в несколько месяцев», — констатирует Олеся Седова.

Договоритесь с банком

Если платить стало тяжело, рассмотрите реструктуризацию кредита. Банк может изменить условия договора, чтобы снизить вашу финансовую нагрузку. Сделать это можно за счет:

увеличения срока возврата кредита (при этом сокращается размер ежемесячных платежей);

уменьшения процентной ставки (за это увеличивается срок возврата кредита);

отсрочки платежей (кредитные каникулы, на них могут претендовать заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).

«Реструктуризация — это не новый заём, а изменения условий старого. Ключевое преимущество здесь для клиента банка — возможность избежать новых просрочек, штрафов и дальнейшего ухудшения своей репутации платежеспособного заемщика», — подчеркивает в разговоре с MSK1.RU Григорий Давыдов.

Найдите дополнительный заработок

Ключевой шаг в борьбе с долгами — сместить фокус с поиска займов на увеличение доходов. Рассмотрите варианты дополнительного заработка, смену работы или развитие навыков для карьерного роста.

Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Проявите финансовую дисциплину

Чтобы избежать новых долгов, платите по обязательствам сразу после получения зарплаты, не дожидаясь крайних сроков. А еще задумайтесь о необязательных покупках — это поможет жить по средствам.

«Есть правило " 24 часа на хотелку " . Если вы увидели вещь, которую хочется прям здесь и сейчас, — подождите день. Если завтра желание уйдет, деньги остаются при вас. А если не уйдет, то купите осознанно, без чувства, что вас понесло», — говорит Татьяна Волкова.

«Простить долг — не поражение»

Коллекторы списывают россиянам до 40% долгов, однако прощение части долга — это холодный расчет, а не жест доброй воли. Если оперировать цифрами, то только за первое полугодие 2025 года, по словам основателя компании «Кредитор» Эльвиры Глуховой, было списано 1,66 миллиарда рублей при общей сумме долгов в 4,81 миллиарда.

«Должник взял миллион, выплатил 100 тысяч процентов, но долг почти не уменьшился, а поверх наросли штрафы. Если мы будем давить на него, пытаясь выбить всю сумму, мы можем спровоцировать его на банкротство, и тогда кредитор рискует не получить вообще ничего. В такой ситуации простить ему 30–40% долга — это не поражение. Иногда разумнее протянуть ему руку и помочь спуститься, чем наблюдать, как он сорвется в пропасть, унося с собой все ваши надежды на возврат средств», — считает Эльвира Глухова.

Кредиты закрыты — что дальше?

Самое время навести порядок в своей финансовой репутации и убедиться, что все долги отражены корректно. Вот ваш чек-лист обязательных действий после полного погашения займов:

Получите отчет сразу из всех бюро кредитных историй — это можно сделать разом через портал «Госуслуги».

Запросите в банках справки о полном погашении кредита.

Сохраняйте все квитанции об окончательных платежах.

Проверьте себя на сайте Федеральной службы судебных приставов.

«В бюро кредитных историй могут удалить только недостоверные сведения, но если у вас были уже просрочки кредита, эта информация всё равно останется в качестве истории. Просто тогда нужно взять справку в банке и другие необходимые документы с информацией, что всё погашено, — подсказывает читателям MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова.

