Пенсии отстают от зарплат более чем на 10 лет: на какие выплаты можно рассчитывать в ближайшие годы

Динамика пенсий зависит от прогнозируемых зарплат Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Средняя страховая пенсия в России к 2028 году вырастет примерно на четверть и достигнет 30 тысяч рублей. Это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда России. Однако до уровня зарплат ей еще слишком далеко, и приблизиться в ближайшей перспективе она не сможет.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата для компенсации утраченного дохода из-за нетрудоспособности из-за возраста или инвалидности, а также для компенсации дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью.

Выплаты будут повышаться поэтапно. В 2025 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 23,4 тысячи рублей. Для неработающих граждан, которые преобладают среди получателей выплат, эта сумма будет чуть выше — 24,7 тысячи. В 2026 году пенсии проиндексируют на 7,6%, а в 2027–2028 годах предусмотрено по два повышения: на 4% — в феврале и на 3,4–3,8% — в апреле. В результате к 2028 году средний размер пенсии достигнет 29,4 тысячи рублей, а для неработающих граждан — 30,7 тысячи рублей. Это, по данным Росстата, соответствует уровню средних заработных плат в 2013–2014 годах.

Динамика пенсий напрямую зависит от прогноза по уровню зарплат, который формирует Минэкономразвития. Объем фонда оплаты труда определяет поступления страховых взносов, за счет которых и финансируются выплаты, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В это же время средняя зарплата в России в 2025 году превысит 100 тысяч рублей. В 2026 году она вырастет до 108 тысяч, в 2027-м — до 117 тысяч, а в 2028 году — до 125 тысяч.

Темпы роста вполне сопоставимы. Однако разрыв между пенсиями и зарплатами останется значительным. По оценкам Счетной палаты, соотношение средней страховой выплаты к заработку будет постепенно снижаться: с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028-м. Это означает, что оклады будут примерно в четыре раза выше пенсий.

Соотношение средней пенсии и зарплаты в России заметно ниже рекомендованного уровня Международной организации труда — не менее 40%, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Есть несколько причин такого разрыва в доходах:

рекордный рост зарплат;

более сдержанная индексация пенсий;

рост числа самозанятых и граждан без трудового стажа.

В первой половине 2025 года средняя зарплата россиян уже достигла 96 тысяч рублей, а пенсия — лишь 23 тысяч. Таким образом, выплаты пожилым гражданам, включая страховые и государственные, составили 24% от уровня заработка. Это минимальный показатель за последние 17 лет.