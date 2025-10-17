НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

4 м/c,

ю-з.

 748мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,08
EUR 92,08
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
На Соколе сдали новый дом
Появилась голубая разметка
«Умные решения» в недвижимости
Поликлиники без гардероба
Драка в баре
Пожар в многоэтажке
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
Экономика Пенсии отстают от зарплат более чем на 10 лет: на какие выплаты можно рассчитывать в ближайшие годы

Пенсии отстают от зарплат более чем на 10 лет: на какие выплаты можно рассчитывать в ближайшие годы

Индексация будет проходить ежегодно

226
Динамика пенсий зависит от прогнозируемых зарплат | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUДинамика пенсий зависит от прогнозируемых зарплат | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Динамика пенсий зависит от прогнозируемых зарплат

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Средняя страховая пенсия в России к 2028 году вырастет примерно на четверть и достигнет 30 тысяч рублей. Это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда России. Однако до уровня зарплат ей еще слишком далеко, и приблизиться в ближайшей перспективе она не сможет.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата для компенсации утраченного дохода из-за нетрудоспособности из-за возраста или инвалидности, а также для компенсации дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью.

Выплаты будут повышаться поэтапно. В 2025 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 23,4 тысячи рублей. Для неработающих граждан, которые преобладают среди получателей выплат, эта сумма будет  чуть выше — 24,7 тысячи. В 2026 году пенсии проиндексируют на 7,6%, а в 2027–2028 годах предусмотрено по два повышения: на 4% — в феврале и на 3,4–3,8% — в апреле. В результате к 2028 году средний размер пенсии достигнет 29,4 тысячи рублей, а для неработающих граждан — 30,7 тысячи рублей. Это, по данным Росстата, соответствует уровню средних заработных плат в 2013–2014 годах.

Динамика пенсий напрямую зависит от прогноза по уровню зарплат, который формирует Минэкономразвития. Объем фонда оплаты труда определяет поступления страховых взносов, за счет которых и финансируются выплаты, объяснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

В это же время средняя зарплата в России в 2025 году превысит 100 тысяч рублей. В 2026 году она вырастет до 108 тысяч, в 2027-м — до 117 тысяч, а в 2028 году — до 125 тысяч.

Темпы роста вполне сопоставимы. Однако разрыв между пенсиями и зарплатами останется значительным. По оценкам Счетной палаты, соотношение средней страховой выплаты к заработку будет постепенно снижаться: с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028-м. Это означает, что оклады будут примерно в четыре раза выше пенсий.

Соотношение средней пенсии и зарплаты в России заметно ниже рекомендованного уровня Международной организации труда — не менее 40%, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Есть несколько причин такого разрыва в доходах:

  • рекордный рост зарплат;

  • более сдержанная индексация пенсий;

  • рост числа самозанятых и граждан без трудового стажа.

В первой половине 2025 года средняя зарплата россиян уже достигла 96 тысяч рублей, а пенсия — лишь 23 тысяч. Таким образом, выплаты пожилым гражданам, включая страховые и государственные, составили 24% от уровня заработка. Это минимальный показатель за последние 17 лет.

Несмотря на отставание от зарплат, выплаты пожилым россиянам продолжат расти. Стоимость пенсионных баллов, от количества которых зависит размер пенсии, будут повышать. В 2026 году один ИПК (именно так официально называются эти баллы) составит 156,76 рубля. В 2027-м его стоимость и вовсе повысят дважды. Первая индексация запланирована на февраль, а вторая произойдет в апреле

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Выплаты и пособия Пенсия Зарплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
55 минут
А цена на сколько к 28 году вырастут ? на 200%
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление