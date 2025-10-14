В России предложили остановить рост цен на бензин — как это будет работать?

В России предложили ввести потолок цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС). Как сообщают «Известия», с такой инициативой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратился Национальный автомобильный союз (НАС).
«Считаем целесообразным ввести некий „потолок“ цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — заявил Антон Шапарин.
Как пишет издание, ранее в некоторых регионах страны заправки стали ограничивать отпуск топлива, а также повышать цены. В частности, несетевые АЗС подняли стоимость примерно на 10%, или на 5–8 рублей к прайсу сетевиков. Сообщалось о таких случаях в Тамбовской, Тверской, Липецкой областях.
Ранее вице-премьер Александр Новак предложил обнулить пошлины на ввоз бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура. С этой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Это предложение, вероятно, связано с кризисом, который назрел на топливном рынке. Сразу в нескольких регионах страны на части АЗС исчезли АИ-95 и АИ-92.