В России хотят изменить детский прожиточный минимум — как это отразится на семьях

Пока прожиточный минимум на детей составляет 17,2 тысячи рублей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В России предложили увеличить детский прожиточный минимум до уровня реальных средних трат на содержание ребенка. Такое обращение направил депутат Госдумы Александр Аксененко премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста», — цитирует письмо РИА Новости.

Депутат напомнил, что прожиточный минимум для детей составляет 17 201 рубль, при этом затраты семей на подготовку к школе одного ребенка в 2024 году достигли 53 548 рублей.

В документе предлагается сделать прожиточный минимум для детей не меньше 25 тысяч рублей. Как отметил Аксененко, это позволит повысить адресность и эффективность поддержки семей, поспособствует созданию комфортных условий для улучшения демографической ситуации.