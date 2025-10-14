НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика В России хотят изменить детский прожиточный минимум — как это отразится на семьях

В России хотят изменить детский прожиточный минимум — как это отразится на семьях

Реальные траты семей на детей многократно превышают установленный минимум

160
Пока прожиточный минимум на детей составляет 17,2 тысячи рублей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПока прожиточный минимум на детей составляет 17,2 тысячи рублей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Пока прожиточный минимум на детей составляет 17,2 тысячи рублей

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

В России предложили увеличить детский прожиточный минимум до уровня реальных средних трат на содержание ребенка. Такое обращение направил депутат Госдумы Александр Аксененко премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее правовое регулирование в части установления величины прожиточного минимума для детей с целью укрепления социальной стабильности и стимулирования демографического роста», — цитирует письмо РИА Новости.

Депутат напомнил, что прожиточный минимум для детей составляет 17 201 рубль, при этом затраты семей на подготовку к школе одного ребенка в 2024 году достигли 53 548 рублей.

В документе предлагается сделать прожиточный минимум для детей не меньше 25 тысяч рублей. Как отметил Аксененко, это позволит повысить адресность и эффективность поддержки семей, поспособствует созданию комфортных условий для улучшения демографической ситуации.

Ранее мы рассказывали, насколько увеличится МРОТ в 2026 году.

Дети Прожиточный минимум Семья Госдума
