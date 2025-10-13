НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Самозапрет на кредиты больше не работает? Мошенники придумали, как заставить его снять

Новые схемы по обману россиян

Самозапрет на кредиты больше не работает? Мошенники придумали, как заставить его снять

Новые схемы по обману россиян

309
В МВД призвали сообщать о случаях, когда вас вынуждают снимать самозапрет на кредиты

В МВД призвали сообщать о случаях, когда вас вынуждают снимать самозапрет на кредиты

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Мошенники разработали несколько подходов, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Это следует из материалов МВД России. Расскажем о всех известных сценариях. 

  1.  Вам могут позвонить от имени налоговой службы и сообщить о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения предлагают снять самозапрет на кредит. 

  2. Звонки могут поступить от якобы сотрудников банка. В этом случае жертву убеждают, что обнаружены подозрительные операции по их счету. Для «сохранения» средств нужно снять самозапрет. 

  3. Звонить могут под видом сотрудников госструктур. Мошенник сообщает о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых необходимо снять самозапрет.

В МВД призвали в случае поступления подобных звонков или сообщений класть трубку и незамедлительно звонить в полицию, пишет ТАСС. Никто из вышеперечисленных людей не может просить о снятии ограничений. 

С 1 марта 2025 года россияне могут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Это можно сделать через многофункциональные центры (МФЦ) или портал «Госуслуги». Мера была принята для борьбы с мошенничеством. 

Пока запрет действует, гражданин не сможет взять кредит в банке или оформить заем в микрофинансовой организации (МФО) в соответствии с теми параметрами, которые он для себя выбрал. Исключения составляют ипотека, автокредит под залог машины и основные образовательные кредиты, поскольку их выдача связана с минимальными рисками и тщательными проверками заемщика и обеспечения. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
