Самозапрет на кредиты больше не работает? Мошенники придумали, как заставить его снять

Мошенники разработали несколько подходов, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Это следует из материалов МВД России. Расскажем о всех известных сценариях.
Вам могут позвонить от имени налоговой службы и сообщить о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения предлагают снять самозапрет на кредит.
Звонки могут поступить от якобы сотрудников банка. В этом случае жертву убеждают, что обнаружены подозрительные операции по их счету. Для «сохранения» средств нужно снять самозапрет.
Звонить могут под видом сотрудников госструктур. Мошенник сообщает о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых необходимо снять самозапрет.
В МВД призвали в случае поступления подобных звонков или сообщений класть трубку и незамедлительно звонить в полицию, пишет ТАСС. Никто из вышеперечисленных людей не может просить о снятии ограничений.
С 1 марта 2025 года россияне могут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Это можно сделать через многофункциональные центры (МФЦ) или портал «Госуслуги». Мера была принята для борьбы с мошенничеством.
Пока запрет действует, гражданин не сможет взять кредит в банке или оформить заем в микрофинансовой организации (МФО) в соответствии с теми параметрами, которые он для себя выбрал. Исключения составляют ипотека, автокредит под залог машины и основные образовательные кредиты, поскольку их выдача связана с минимальными рисками и тщательными проверками заемщика и обеспечения.