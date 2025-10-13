Самозапрет на кредиты больше не работает? Мошенники придумали, как заставить его снять

В МВД призвали сообщать о случаях, когда вас вынуждают снимать самозапрет на кредиты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Мошенники разработали несколько подходов, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Это следует из материалов МВД России. Расскажем о всех известных сценариях.

Вам могут позвонить от имени налоговой службы и сообщить о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения предлагают снять самозапрет на кредит. Звонки могут поступить от якобы сотрудников банка. В этом случае жертву убеждают, что обнаружены подозрительные операции по их счету. Для «сохранения» средств нужно снять самозапрет. Звонить могут под видом сотрудников госструктур. Мошенник сообщает о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых необходимо снять самозапрет.

В МВД призвали в случае поступления подобных звонков или сообщений класть трубку и незамедлительно звонить в полицию, пишет ТАСС. Никто из вышеперечисленных людей не может просить о снятии ограничений.

С 1 марта 2025 года россияне могут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Это можно сделать через многофункциональные центры (МФЦ) или портал «Госуслуги». Мера была принята для борьбы с мошенничеством.