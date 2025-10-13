«Дефицит будет нарастать». Эксперты о том — к чему приведет дыра Пенсионного фонда в 780 миллиардов

Правило одно на всех, что для стариков, что для молодых — на государство надейся, а сам не плошай Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Минфин России прогнозирует, что в 2025 году дефицит Пенсионного фонда достигнет 780 миллиардов рублей. Сразу после этого в разных телеграм-каналах появились сообщения о том, что российских пенсионеров могут ждать проблемы с выплатами пенсий. На самом деле никаких проблем не будет.

Опрошенные MSK1.RU эксперты очень по-разному оценивают ситуацию с дефицитом Пенсионного фонда. Одни говорят, что ничего смертельного не случилось, другие — что нужны срочные реформы, иначе ситуация будет становиться только хуже.

«Человеку за 30 лет уже сейчас нужно самому думать о будущем»

Инвестиционный банкир, кандидат экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган считает, что в краткосрочной перспективе пенсионерам вообще ни о чем не стоит беспокоиться. По мнению Когана, Минфин всегда найдет средства для обеспечения пенсионеров, даже если придется прибегнуть к печатанию денег или займам.

Однако Коган призывает молодое поколение задуматься о своем будущем и о том, как они будут обеспечивать себя в старости.

«Сумма дефицита Пенсионного фонда, в общем-то, не такая уж и маленькая. Но в течение ближайшего года, двух-трех, наверное, беспокоиться сильно не стоит. Но означает ли это, что проблемы нет? Конечно, не означает, — рассуждает Коган. — Любой человек, которому сегодня, скажем так, за 30 или за 40 лет, должен думать, что будет с ним, когда ему будет 60, 70 или 80. И он должен накапливать деньги сам: на государство рассчитывай, а сам не плошай».

«Основа для стабильности пенсионной системы заложена»

Ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев тоже согласен, что дефицит Социального фонда в 780 миллиардов рублей — очень серьезная, но не пугающая цифра.

Как и Коган, Расторгуев подчеркивает, что пенсионные выплаты являются абсолютным приоритетом бюджета и средства на них гарантированы в любом случае.

Расторгуев также акцентирует внимание на том, что в 2025 году пенсии работающим пенсионерам проиндексированы на 9,5% (как и неработающим), что является первым таким повышением с 2016 года.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновилась по инициативе президента Владимира Путина. Решение затрагивает интересы почти 8 миллионов россиян. Теперь страховые пенсии работающих пенсионеров будут ежегодно индексироваться наравне с пенсионным обеспечением неработающих граждан.

«Правительство принимает сбалансированные меры по пополнению бюджета. С 2026 года планируется повышение НДС с 20 до 22%, что даст дополнительно более триллиона рублей ежегодно при сохранении льготной ставки 10% для социально значимых товаров, — оценивающе рассуждает Расторгуев. — Центробанк уже снизил ключевую ставку до 17%, а повышение НДС при возвращении к нулевому первичному дефициту бюджета в целом нейтрально для динамики инфляции. Думаю, это создает основу для стабильности пенсионной системы на годы вперед».

«Вся пенсионная система требует серьезной реформы»

Абсолютно не разделяет оптимизм коллег инвестиционный советник и основатель онлайн-университета «Финансология» Юлия Кузнецова. По ее словам, система страховых пенсий в России уже давно функционирует с хроническим перекосом: население стареет, количество работающих снижается, а доля неформальной занятости остается высокой. Это приводит к уменьшению поступлений страховых взносов и увеличению обязательств.

«По сути, дыра в фонде означает, что собственных доходов фонда хватит только на 70% выплат, а остальное придется компенсировать из федерального бюджета. Но бюджет сам уходит в дефицит — и этот замкнутый круг усиливается, — размышляет Кузнецова. — Государство, скорее всего, сохранит все текущие выплаты и индексации, но ценой роста нагрузки на бюджет и долгового финансирования».

Эксперт уверена, что для граждан в ближайшей перспективе это не приведет к снижению пенсий, так как они гарантированы законом. Тем не менее долгосрочно вся пенсионная система требует серьезнейшей структурной реформы.

«Есть три пути. Первый — повышение собираемости взносов, второй — перераспределение нагрузки между поколениями, третий — постепенный переход к смешанной модели (когда часть будущей пенсии человек формирует самостоятельно через накопительные или инвестиционные инструменты), — говорит Кузнецова. — И если ничего не менять, дефицит будет нарастать, а нагрузка на экономику — расти».

