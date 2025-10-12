«Все тихонько сидят и молчат»: деньги умерших россиян годами хранятся в банках — их предложили отдать государству

Депутат Андрей Рябоконь предлагает направлять в бюджет деньги умерших одиноких россиян Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На банковских и брокерских счетах в России годами, а иногда и десятилетиями, лежат деньги умерших одиноких людей. Депутат Андрей Рябоконь предлагает вернуть их в экономику, направляя в бюджет на социальную поддержку. Инициатива вскрыла правовой вакуум: недвижимость и автомобили без наследников уже отходят государству, а вот финансовые активы — нет. Насколько хороша эта инициатива и много ли денег она может принести в бюджет — разбираемся вместе с экспертами.

Денег много не бывает

В российском законодательстве существует устоявшийся порядок, согласно которому выморочное имущество — то есть собственность умершего, не имеющего наследников, — отходит в собственность государства. Это касается недвижимости, автомобилей и другого физического имущества.

С деньгами на банковских и брокерских счетах ситуация иная. Как отметил в разговоре с «Парламентской газетой» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь, сегодня у банков и брокеров нет законодательной обязанности активно выявлять счета умерших и передавать информацию о них государству.

Закон, который бы определял четкий механизм наследования именно выморочных денег, до сих пор не принят. В результате эти активы застревают в финансовой системе на неопределенный срок.

По экспертным оценкам, сказал депутат, речь может идти об огромных суммах: от нескольких сотен миллиардов до триллиона рублей. Этими деньгами кредитные организации «бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями», в то время как бюджет, особенно в условиях дефицита, нуждается в дополнительных источниках финансирования.

Парадокс также заключается в том, что даже при наличии наследников банки далеко не всегда охотно расстаются с деньгами умерших вкладчиков. Как отметил депутат Госдумы Михаил Матвеев, известны случаи, когда финансовые учреждения в ответ на официальные запросы нотариусов сообщали об отсутствии счетов, хотя они фактически существовали. Это создает дополнительные барьеры для законных правопреемников и еще больше затрудняет доступ к деньгам.

Адвокат Константин Зиновьев говорит, что видит корень проблемы не в отсутствии норм, а в бездействии государства.

«Вообще, я не вижу какой-либо проблемы, связанной с этой инициативой. Деньги так же, как недвижимость, автотранспорт либо иное имущество, оставшееся после смерти гражданина в случае, если у него нет наследников, переходят государству. Другое дело, что государство далеко не всегда может или хочет в принципе оформить так называемое выморочное имущество на себя», — пояснил эксперт.

По его словам, и недвижимость, и банковские вклады годами могут никому не принадлежать, пока госорганы «не спохватятся». Проблема в неслаженной работе чиновников: если они будут выполнять свои обязанности по получению государством выморочного имущества, отдельный закон не понадобится.

«Деньги должны уходить церкви»

Идей, куда можно направить «застрявшие» в банках деньги, довольно много Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Андрей Рябоконь предложил разработать специальный алгоритм взаимодействия между ключевыми участниками процесса: кредитными организациями и брокерами — с одной стороны, и Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой — с другой.

Этот механизм должен обеспечить своевременное выявление невостребованных счетов и перечисление накоплений с них в государственный бюджет. Акцент депутат делает на том, что эти деньги могли бы стать целевым источником финансирования для программ социальной поддержки россиян, особенно в условиях дефицита бюджета.

Почти одновременно с этой инициативой прозвучало другое предложение, которое расставляет несколько иные акценты. Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с «Газетой.RU» согласился с тем, что в случае отсутствия наследников логично передавать деньги государству. Но выдвинул встречную идею: в первую очередь необходимо на законодательном уровне закрепить право наследников на пенсионные накопления умершего родственника.

«Пенсионные накопления, которые остаются после смерти человека, должны передаваться его наследникам, а не уходить государству. Этот вопрос, мне кажется, вызовет куда большую поддержку и понимание у россиян, чем инициатива уважаемого депутата заксобрания», — отметил Матвеев.

Существуют и альтернативные точки зрения на дальнейшую судьбу таких денег. Финансовый аналитик Александр Разуваев высказал нестандартное предложение:

«Я считаю, что деньги все-таки не в бюджет страны должны идти, а должны идти в церкви. Не обязательно православные — у нас мусульмане есть, иудеи. Какого вероисповедания человек, той церкви и должна идти эта денежка», — уверен специалист.

При этом аналитик скептически оценивает бюджетный эффект инициативы, отмечая, что в «бюджете это не будет специальная окрашенная статья», то есть вырученные деньги просто растворятся в общих расходах.

Что делать с «застрявшими» миллиардами

Деньги умерших россиян могут помочь залатать дыры в бюджете, но сильного эффекта ждать не стоит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если россиянин не оставил завещания, его имущество делится поровну между наследниками по закону, которые призываются в порядке очередности. Всего существует восемь очередей, от самых близких родственников (дети, супруг, родители) до пасынков, падчериц, отчима и мачехи.

Государство является наследником последней, восьмой очереди, если ни одного из родственников предыдущих семи очередей не осталось. Для принятия наследства, в том числе, денег на счетах наследники должны в течение шести месяцев со дня смерти обратиться к нотариусу. Предлагаемая же инициатива касается тех случаев, когда в этот полугодовой срок и в последующие годы никто за наследством не обращается.

Экономисты смотрят на потенциальный бюджетный эффект этой меры довольно сдержанно, но некоторые опасения все-таки высказывают.

«Доля таких вкладов и сумм невелика, она не сделает „погоду“ в бюджете. Другое дело, что, конечно, надо такие денежные суммы как-то институционализировать. Видимо необходимо вводить сроки давности и действительно изымать в пользу государства», — отметила старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари, в свою очередь, указывает, что этот вопрос уже нужно поднимать, так как речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей в каждом регионе.

«Получается, нет единого порядка работы с такими вкладами. С имуществом есть, а со вкладами нет. Трудно определить их размер по стране. Пора решать вопрос и на высоком уровне, — считает Коложвари. — Несправедливо оставлять такие вклады в собственности банков, правильнее их было бы передавать в доход государства. Возможно, даже региона, в котором проживал человек. А может, и справедливо в федеральный бюджет отдать: пусть по нацпроектам расходуют».

Экономист добавил, что общался на эту тему с представителями Центробанка: вопрос, по их словам, поднимается постоянно.