Вне зависимости от места работы: россиянам хотят ежегодно поднимать зарплаты

Индексацию планируют закрепить на официальном уровне Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Обязательное ежегодное повышение оклада предложили ввести в Госдуме. Индексацию планируют закрепить на официальном уровне. При принятии инициативы она будет охватывать все области труда. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере — бюджетной, небюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции», — сказал Нилов.

Как отметил депутат, индексацию зарплат необходимо проводить каждый год не раньше 1 февраля, потому что в течение января считается реальная инфляция прошлого года. Нилов отметил, что сейчас проект находится на проработке.

«Соответствующую поправку я пока с юристами обдумываю, как правильно в действующей статье Трудового кодекса, где речь идет об увеличении заработной платы, прописать такие гибкие дополнительные механизмы, которые бы подталкивали не просто выполнять, а обеспечить реальный рост заработной платы каждому работнику», — сообщил депутат.