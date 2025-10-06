НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Роста цен не избежать: в Минфине рассказали, к чему приведет повышение налогов

Все риски учли в зарплатах и выплатах

Роста цен не избежать: в Минфине рассказали, к чему приведет повышение налогов

Все риски учли в зарплатах и выплатах

71
Инфляция продолжит расти

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Инфляция продолжит расти

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Повышение НДС до 22% в 2026 году поднимет уровень инфляции на 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его обычные люди, когда покупают любые товары, а полученные деньги в бюджет страны отправляют уже компании.

«НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%», — сказал Силуанов.

Он сообщил, что риски уже минимизировали. Это учли в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.

Средства от повышенной ставки НДС направят на финансирование задач в области обороны и безопасности. На эти же цели также пойдут ресурсы, полученные от дополнительного налогообложения букмекерской деятельности, добавил министр.

Министерство финансов России составило проект бюджета на 2026–2028 годы. В нем предлагается увеличить НДС с 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров ставку хотят сохранить на текущем льготном уровне в 10%. Льготы населению тоже пообещали. Согласно документу, для семей появится новая выплата.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова в беседе с Городскими медиа спрогнозировала, как это решение повлияет на цены. По ее словам, социально значимые товары подорожают примерно на 1%, а остальные уже на 6–8%

Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
Гость
7 минут
и подорожает все не 1, 6-8%, а сразу процентов на 15%, а то и больше. И платить этот налог будет конечный потребитель, т.е. мы. Ну, а инфляцию нарисуют, ту которую надо.
Гость
2 минуты
До тех пор пока народ не поймет, что пояса можно затягивать не только на урчащем от голода животе, но и на толстой шее, налоги можно поднимать бесконечно!
