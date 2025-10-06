Роста цен не избежать: в Минфине рассказали, к чему приведет повышение налогов

Инфляция продолжит расти Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Повышение НДС до 22% в 2026 году поднимет уровень инфляции на 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его обычные люди, когда покупают любые товары, а полученные деньги в бюджет страны отправляют уже компании.

«НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%», — сказал Силуанов.

Он сообщил, что риски уже минимизировали. Это учли в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.

Средства от повышенной ставки НДС направят на финансирование задач в области обороны и безопасности. На эти же цели также пойдут ресурсы, полученные от дополнительного налогообложения букмекерской деятельности, добавил министр.

Министерство финансов России составило проект бюджета на 2026–2028 годы. В нем предлагается увеличить НДС с 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров ставку хотят сохранить на текущем льготном уровне в 10%. Льготы населению тоже пообещали. Согласно документу, для семей появится новая выплата.