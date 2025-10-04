Долги с россиян начнут взыскивать по-новому: что изменится

Такие меры будут применять лишь при отсутствии спора с налоговыми органами Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Налоговые органы начнут взыскивать с россиян долги по обязательным платежам без решения суда. Подробности об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко.

«В России с 1 ноября вступит в силу закон, который позволит налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам», — рассказал депутат РИА Новости.

Антропенко уточнил, что эти меры будут применять лишь при отсутствии спора с налоговыми органами. Согласно нововведениям в законе, с граждан, не занимающихся бизнесом, будут взыскивать долги по налогам, сборам, страховым взносам, а также пени и штрафы.

По мнению депутата, эта мера поможет улучшить управление налогами в стране и уменьшит нагрузку на суды. Однако если гражданин будет не согласен с каким-либо взысканием, он имеет право на судебную защиту.