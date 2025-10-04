НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Долги с россиян начнут взыскивать по-новому: что изменится

Долги с россиян начнут взыскивать по-новому: что изменится

Закон вступит в силу с 1 ноября

Такие меры будут применять лишь при отсутствии спора с налоговыми органами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Такие меры будут применять лишь при отсутствии спора с налоговыми органами

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Налоговые органы начнут взыскивать с россиян долги по обязательным платежам без решения суда. Подробности об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко.

«В России с 1 ноября вступит в силу закон, который позволит налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам», — рассказал депутат РИА Новости.

Антропенко уточнил, что эти меры будут применять лишь при отсутствии спора с налоговыми органами. Согласно нововведениям в законе, с граждан, не занимающихся бизнесом, будут взыскивать долги по налогам, сборам, страховым взносам, а также пени и штрафы.

По мнению депутата, эта мера поможет улучшить управление налогами в стране и уменьшит нагрузку на суды. Однако если гражданин будет не согласен с каким-либо взысканием, он имеет право на судебную защиту.

Сейчас эту процедуру упрощают. Новый механизм в первую очередь затронет самозанятых и тех, кто подает декларацию добровольно. Все подробности о новом законопроекте и о том, как избежать списания долгов, мы разобрали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
