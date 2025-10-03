В Госдуме предложили простить части россиян долги по кредитам: кому и при каких условиях можно будет не платить

В России хотят провести кредитную амнистию в виде отмены штрафов, пени и процентов по займам. В первую очередь это коснется некоторых социально незащищенных категорий граждан. С таким заявлением выступил депутат Сергей Миронов.
«Для людей, у которых низкие доходы, которые потеряли работу, для людей с инвалидностью мы предлагаем простить штрафы, пени и различные дополнительные проценты. Дать им возможность погасить тело долга в течение 20 лет, но никаких штрафов, никаких пени, никаких процентов за просроченную задолженность они платить не должны. Вот в этом и заключается кредитная амнистия», — заявил Миронов ТАСС.
Также он считает, что такая мера должна коснуться и пострадавших жителей приграничья. Миронов добавил, что фракция будет продвигать такую инициативу в ходе осенней сессии Госдумы.
Также парламентарий обратил внимание на высокую закредитованность россиян. По его словам, общий кредитный долг у граждан в стране сейчас насчитывает 37 трлн рублей. 13 млн россиян на сегодняшний день более 80% всех своих доходов тратят на погашение долгов, а для того, чтобы выплатить задолженность по одному кредиту, они вынуждены брать другой кредит.