НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 766мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Сэкономить время и нервы на врачах
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Экономика В Госдуме предложили простить части россиян долги по кредитам: кому и при каких условиях можно будет не платить

В Госдуме предложили простить части россиян долги по кредитам: кому и при каких условиях можно будет не платить

Инициативу будут продвигать на осенней сессии

370
Депутат обратил внимание на высокую закредитованность россиян | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДепутат обратил внимание на высокую закредитованность россиян | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Депутат обратил внимание на высокую закредитованность россиян

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России хотят провести кредитную амнистию в виде отмены штрафов, пени и процентов по займам. В первую очередь это коснется некоторых социально незащищенных категорий граждан. С таким заявлением выступил депутат Сергей Миронов.

«Для людей, у которых низкие доходы, которые потеряли работу, для людей с инвалидностью мы предлагаем простить штрафы, пени и различные дополнительные проценты. Дать им возможность погасить тело долга в течение 20 лет, но никаких штрафов, никаких пени, никаких процентов за просроченную задолженность они платить не должны. Вот в этом и заключается кредитная амнистия», — заявил Миронов ТАСС.

Также он считает, что такая мера должна коснуться и пострадавших жителей приграничья. Миронов добавил, что фракция будет продвигать такую инициативу в ходе осенней сессии Госдумы.

Также парламентарий обратил внимание на высокую закредитованность россиян. По его словам, общий кредитный долг у граждан в стране сейчас насчитывает 37 трлн рублей. 13 млн россиян на сегодняшний день более 80% всех своих доходов тратят на погашение долгов, а для того, чтобы выплатить задолженность по одному кредиту, они вынуждены брать другой кредит.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Кредит Долг Депутат Госдума Сергей Миронов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Государство поощряет безответственность за счет разумных людей.. Так нельзя. Кто это все будет оплачивать? Как всегда, те, кто честно копит деньги и не лезет в кредиты
Гость
1 час
«Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» (с)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление