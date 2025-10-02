НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сотни тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления до выхода на пенсию: как и когда

Сотни тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления до выхода на пенсию: как и когда

Деньги копились с 2014 года

127
Средства можно будет забрать в следующем году | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСредства можно будет забрать в следующем году | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Средства можно будет забрать в следующем году

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В 2026 году свыше 700 тысяч россиян получат право разово снять свои пенсионные накопления, сообщают «Известия» со ссылкой на проект бюджета Соцфонда. Эти средства формировались до «заморозки» 2014 года и с тех пор лежали на счетах, дожидаясь своего часа.

Право на выплату имеют:

• женщины, достигшие 55 лет;

• мужчины, достигшие 60 лет.

Важно: получить накопления можно еще до выхода на страховую пенсию.

Главное условие

Забрать средства целиком разрешат, если их сумма не превышает определенного порога. По расчетам старшего научного сотрудника Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшока, в 2026 году этот лимит вырастет до 440 тысяч рублей. Однако не стоит обольщаться: из-за разницы в зарплатах средний размер выплат окажется значительно ниже — около 68 тысяч рублей.

Что это за накопления

Это те самые 6% от зарплаты, которые работодатели перечисляли на личные счета сотрудников в период с 2002 по 2013 год. После 2014 года эти взносы прекратились, но уже накопленные средства продолжают работать и приносить инвестиционный доход.

Кроме того, в 2026 году пенсия будет проиндексирована свыше инфляции. Подробнее читайте в этом материале.

