Золото, продукты и банки: где во время шторма искать относительно тихую гавань

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Предыдущая неделя оказалась насыщенной настолько, что от новостей хотелось кричать: «Всё пропало!» В прошлый вторник президент США Дональд Трамп огорошил российских инвесторов резкой сменой риторики в отношении РФ. В среду Минфин внес бюджет в правительство и подсветил часть его параметров. Подтвердились неприятные слухи: бизнес ждет рост НДС и снижение в шесть раз порога по выручке для плательщиков на УСН. А ведь Силуанов обещал не трогать налоги. Затем высказалась председатель Банка России. Ничего ужасного она не сказала, но аналитики теперь ждут более медленного снижения ключевой ставки, задвигая на задний план надежды на 14% уже к концу этого года.

«Фонтанка» узнала, как всё это повлияло на стратегии инвесторов и куда нести деньги тем, у кого они еще есть.

Что теперь будет с ключевой ставкой, инфляцией и рублем

Брокеры храбрятся и говорят, что события последних дней практически не изменили их прогнозы, а может быть, они просто были готовы к менее оптимистичному сценарию. Так или иначе, для них непрекращающийся кризис — время возможностей, искать которые — их каждодневная работа.

«Наши прогнозы [на конец 2025 года] остаются неизменными, — рассказали „Фонтанке“ в компании „Цифра брокер“. — Курс рубля — в диапазоне 90–95 рублей за доллар США, инфляция — на уровне 7%, ключевая ставка 15–16%».

В «ВТБ Мои инвестиции» ожидают 6,8% инфляции на конец года, ключевую ставку 16%, а доллар — на уровне 85 рублей. На таких крепких позициях нацвалюта останется именно за счет относительно высокой ставки, при этом по мере ее снижения на горизонте года аналитики компании ждут ослабления рубля — до 102 рублей за доллар к концу 2026 года. Так сказать, при прочих равных.

Вот и в «БКС Мир инвестиций» придерживаются базового курса, который у компании проходил по инфляции на уровне 6,2%, ключевой ставке 14–15%, доллару — по 90 рублей и выше. Но есть нюанс.

«Если налоговые идеи Минфина будут приняты и реализованы, траектория ключевой ставки претерпит изменения — она, вероятно, будет понижена только до 16%», — говорит эксперт по фондовому рынку компании Александр Шепелев.

Рубль, соответственно, замедлит падение, а доллар не дотянет пары единиц до 90. На этом эффект для 2025 года прекратится, самое интересное начнется в 2026 году. По оценке эксперта, ценовой всплеск, который пророчат в связи с повышением НДС и появлением обязанности по его уплате у огромного количества ИП, малых и средних предприятий, придется на начало следующего года. Чтобы с ним справиться, ЦБ может потребоваться пауза в снижении «ключа», которая растянется до двух кварталов. То есть при таком раскладе мы увидим ключевую ставку 15% и ниже только к концу июня.

А еще дотошные журналисты пригляделись к и без того грустному прогнозу Минэка на следующие три года и нашли в нем очередное повышение тарифов ЖКХ — с 1 октября сразу на 9,9%. Нет сомнений, что ЦБ учтет это в своих прогнозах, как и всё влияющее на инфляцию, но это еще один фактор, потенциально «отъедающий» у регулятора возможности по снижению ключевой ставки. А это мы еще не видели, будут ли корректировать бюджет на остаток 2025 года…

Те, кто ставил на мир, уже проиграли?

Более чем внутренними факторами, российский рынок управляется внешними. В этом плане эмоциональные качели Дональда Трампа, который сегодня любит, а завтра нет — фактор неопределенности, к которому можно было бы уже привыкнуть, как к изменению погоды в Петербурге.



Тем не менее первые позитивные ноты наметились в отношениях России и США чуть меньше года назад. К этому времени инвестконсультанты — сначала осторожно, а потом всё увереннее и увереннее — стали рекомендовать клиентам с высоким аппетитом к риску бумаги российских компаний, которые в теории могут выиграть от урегулирования конфликта на Украине и возможного снятия санкций. Это, например, «Газпром», «СПБ Биржа», «Аэрофлот»… Вот они все слева направо загорелись красным вечером 23 сентября и просели больше остальных. Однако эксперты считают, что терять надежду держателям рано.

«Инвестиции в акции предполагают длинный горизонт, поэтому сегодняшние новости не означают категорического отсутствия прогресса в будущем. В частности, мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги НОВАТЭКа, которые торгуются выше цены на конец 2024-го — начало 2025 года, поскольку вне зависимости от прогресса в геополитике поставки с „Арктик СПГ-2“ начались», — отмечает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Многие из топовых «голубых фишек» экспортеров, которые больше всего зависят от внешнего фона, фундаментально недооценены, считает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Они еще могут показать мощный рост при улучшении геополитической ситуации.

«Поэтому если ценные бумаги были приобретены до коррекции, продажа их по текущим котировкам представляется нецелесообразным решением. В данном случае рекомендация: запастись терпением и держать. На горизонте 12 месяцев мы видим перспективу роста индекса Мосбиржи до 3500 пунктов, а это порядка +30% от текущих уровней», — комментирует он.

У нас есть компании, которые могут эффективно работать и при падении цены на нефть до 45 долларов за баррель, уверены в «ВТБ Мои инвестиции». К ним относят ЛУКОЙЛ.

«Мы всегда берем некий дисконт, оценивая возможности компании на несколько лет вперед, поэтому наша модель говорит нам о том, что акции ЛУКОЙЛа как одного из самых эффективных российских производителей остаются привлекательными даже при дисконтированной цене на нефть в течение следующих двух лет», — сказал на днях директор «ВТБ Мои инвестиции» Максим Перлин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» в Петербурге. Плюс предполагается, что экспортеры выиграют от заложенной в прогнозы девальвации рубля.

Что тогда выбрать?

Потенциал облигаций федерального займа для инвестирования еще не исчерпан, считают эксперты. Учитывая, что ставки по депозитам в банках снижаются, длинные ОФЗ (с наибольшим сроком погашения) обогнали их по доходности в 1,5 раза.

«Если у вас инвестиционный горизонт не полгода, а 2–3 года и больше, то с учетом роста цен в результате снижения [ключевой] ставки облигации дадут доходность в 2–3 раза больше, чем депозиты. При этом это ликвидно, надежно. В любой момент можно деньги забрать», — отмечает управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Артем Маркин.

Кроме того, там советуют обращать внимание на корпоративные облигации с самыми высокими рейтингами надежности — ААА и АА — и фонды денежного рынка. Последние в свете недавних событий заиграли новыми красками, поскольку при более медленном снижении ключевой ставки они продолжат давать высокую доходность. По оценке аналитиков, их реальная доходность (то есть с учетом инфляции) сейчас составляет 13%.

Среди акций наиболее привлекательно выглядят бумаги представителей отраслей, которые защищены от внешних рисков:

продуктовый ретейл (X5, «Лента);

финтех (Сбер, «Т-Технологии» и «Озон» — на стыке финтеха и ретейла);

фармацевтика («Промомед» и «Озон Фармацевтика»).

«Вместе с тем мы ожидаем усиления тренда на ослабление рубля, поэтому сохраняем оптимистичный взгляд на „Полюс“ — и ставка на рост золота, безусловно, — и „Норникель“ — снижение долговой нагрузки и улучшение конъюнктуры на рынке цветных металлов», — говорит Наталия Пырьева.

Золото в этом году побило исторический рекорд, и некоторые ждут от него покорения новой вершины — 4000 долларов за унцию. Произойдет это или нет, эксперты считают, что прибыль подорожавшего на 66% с начала года «Полюса» будет только расти, а это отразится на дивидендах. В ближайшие 2–3 года он построит на Сухом Логе крупнейшую в России золотоизвлекательную фабрику и увеличит мощности по добыче ценного металла на 70%.