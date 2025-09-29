За подарок нужно заплатить налог: нотариус — о том, за что нужно отдать деньги в казну (а иначе штраф)

Сумма налога будет зависеть от стоимости подарка Источник: Роман Данилкин / 63.RU

За дорогие подарки, например автомобили или квартиры, получатель должен заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ). Подробнее о правилах и о том, что будет за их нарушение, рассказала нотариус Мария Корнилова.

«Есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права», — пояснила она.

Сумма налога будет зависеть от стоимости подарка, так как в России с 1 января 2025 года ввели прогрессивную шкалу налогообложения. Поэтому за подарки дешевле 2,4 миллиона рублей нужно будет заплатить 13% от стоимости, а за те, что стоят от 2 до 5 миллионов, — 15%. Если стоимость подарка превышает 5 миллионов (но не дороже 20 миллионов), важно не забыть заплатить в казну уже 18% от стоимости. Если же подарок дешевле четырех тысяч рублей, платить ничего не нужно.

Но есть важное исключение. Подарки между близкими родственниками налогом не облагаются. По закону к ним относятся муж и жена, родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, а также полнородные и неполнородные братья и сестры.

«Например, если бабушка дарит своему внуку квартиру, платить налог не придется, так как подарок получен от близкого родственника. У тех же категорий граждан есть и 50%-я льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса. Напомню, с января 2025 года все сделки по дарению недвижимости между гражданами необходимо удостоверять у нотариусов», — заключила Корнилова в беседе с «Прайм».

Если за подарок всё же нужно заплатить налог, это придется отразить в налоговой декларации, которую подают до 1 апреля следующего года. Например, если подарок вы получили в 2025 году, то отчитаться о нем необходимо в 2026 году. Внести сумму в бюджет придется до 15 июня следующего года.