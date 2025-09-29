НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Хотели прибавку — должны получить! Работодатели обязаны по закону индексировать зарплату, напомнили в Госдуме

Хотели прибавку — должны получить! Работодатели обязаны по закону индексировать зарплату, напомнили в Госдуме

Покажите эту новость своему начальству, если хотите повысить оклад

196
Уровень зарплаты должен меняться в зависимости от стоимости жизни | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUУровень зарплаты должен меняться в зависимости от стоимости жизни | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Уровень зарплаты должен меняться в зависимости от стоимости жизни

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Даже в коммерческих компаниях россиянам обязаны индексировать зарплату вслед за ростом стоимости жизни. Правила повышения должны быть прописаны во внутренних документах компании, этого требует ТК РФ, напомнил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

«По закону работодатель обязан учитывать повышение стоимости жизни и разрабатывать порядок пересмотра выплат. Но многие работодатели этот пункт игнорируют, объясняя всё сложным положением бизнеса или заменяя регулярное повышение разовыми премиями. Суды неоднократно указывали, что подобный подход не может считаться выполнением обязанности: премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты», — сказал Гаврилов.

Если в бюджетной сфере индексацию предусматривают власти и проводят ее ежегодно, то в коммерческих компаниях есть требование закрепить механизм прибавки в коллективном договоре или локальных нормативных актах. Поэтому в первую очередь тому, кто хочет получить повышение зарплаты, нужно обратиться к этим документам.

«Есть ли там положение об оплате труда, установлен ли коэффициент пересмотра, упоминаются ли данные Росстата. Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство. Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи Трудового кодекса, и потребовать разъяснения. В ряде случаев уже сам факт официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации, иначе велика вероятность проверки со стороны инспекции», — подчеркнул депутат в беседе с ТАСС.

Если на этом этапе работодатель не идет навстречу, сотрудник может написать жалобу в Государственную инспекцию труда. Если проверка оттуда выявит нарушение, начальству грозит штраф и предписание устранить проблему.

При этом сотрудник имеет право еще и взыскать недополученные суммы через суд. Для этого понадобятся доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждение роста цен и отсутствия изменений в окладах.

«Суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. Если будет установлено, что индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку. Хотя процесс может занять время, итогом становится не только возврат денег, но и обязанность компании пересмотреть подход к зарплатам в целом», — указал Гаврилов.

А вам давно индексировали зарплату?

Не так давно выбил(-а) повышение
Не помню, чтобы у нас так делали
У нас повышают только за какие-то заслуги
А я бюджетник, мне постоянно индексируют
Мария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Комментарии
2
Гость
27 минут
Так то этот пункт есть в типовом трудовом договоре.
Гость
56 минут
Никто никому не обязан. Да и инфляция, сжирает сразу, любую прибавку. Спасибо Володе и его верной Эльвирочке!
Читать все комментарии
