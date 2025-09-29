НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Миллионам россиян повысят пенсию в октябре: кто получит выплату

Миллионам россиян повысят пенсию в октябре: кто получит выплату

Пенсию проиндексируют

Пенсию проиндексируют с 1 октября | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсию проиндексируют с 1 октября

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Осень принесет прибавку к пенсиям миллионам россиян, которые посвятили жизнь службе в армии и силовых ведомствах. С 1 октября их выплаты вырастут на 7,6%. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Под категорией «военных пенсионеров» понимаются не только бывшие военнослужащие Минобороны. Речь идет о вышедших на пенсию сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД и других силовых структур.

Причина повышения проста: оно напрямую привязано к росту окладов действующих сотрудников, на основе которых и рассчитываются эти пенсии. Как пояснил депутат, у военных пенсий — свой, особый формат индексации, который отличается от правил для гражданских пенсионеров.

А для получателей страховых пенсий индексация уже прошла в начале года. Но и у них есть поводы для увеличения выплат. Например, при достижении 80-летнего рубежа автоматически увеличивается фиксированная часть пенсии. Так, те, кто отметил этот юбилей в сентябре, с октября будут получать фиксированную выплату в размере 8907 рублей 70 копеек.

А если за таким пенсионером официально ухаживают, то к этой сумме добавится компенсация в 1314 рублей. В итоге общая прибавка может превысить 10 000 рублей.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
56 минут
Рублей на 300 повысят и то, не всем. Смех...
Читать все комментарии
Мнение
