«Путевка в благосостояние»: для российских семей предложили новые льготы

Для россиян хотят снижать не ипотечную ставку, а тело кредита Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россияне боятся заводить детей, так как не хотят обеднеть. Поэтому необходимо ввести систему по списанию ипотечного кредита при расширении семьи. Таким мнением поделилась член экспертного совета патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Гориславцева.

«Если мы хотим увеличить количество детей в стране и чтобы семьи понимали, что каждый ребенок — это не путевка в бедность, а все-таки путевка в благосостояние, мы должны списывать основное тело ипотечного кредита», — сказала Инна Гориславцева.

Она предложила в эфире «Вечернего Абзаца» при пополнении в семействе уменьшать кредит родителей хотя бы на стоимость 10 кв. метров.

По ее словами, около 4,5 млн семей боятся рожать второго ребенка. Она отметила, что люди берут ипотеку с первым ребенком, а со вторым уже боятся не справиться с дополнительными финансовыми расходами.

Минстрой РФ рассматривает новые меры поддержки ипотеки, в том числе они будут касаться молодежи. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он считает, что вскоре ипотечные ставки начнут падать.