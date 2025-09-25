НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вслед за ростом НДС до 22% взлетят и цены: чего ждать в 2026 году

Вслед за ростом НДС до 22% взлетят и цены: чего ждать в 2026 году

Негативные процессы уже идут

111
Продукты будут дорожать и без увеличения налогов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПродукты будут дорожать и без увеличения налогов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Продукты будут дорожать и без увеличения налогов

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Министерство финансов России составило проект бюджета на 2026–2028 года. В нем предлагается увеличить НДС с 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров ставку хотят сохранить на текущем льготном уровне в 10%. Мы узнали, как это отразится на ценах и что еще угрожает их росту.

НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его обычные люди, когда покупают любые товары, а полученные деньги в бюджет страны отправляют уже компании.

Социально-значимые товары, облагающиеся по ставке 10%. К этой категории относят: продукты питания за исключением деликатесных, товары для детей, книжную продукцию, ряд медицинских товаров, напомнила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

«В случае, если правительство РФ примет решение увеличить НДС до 22%, то рост налогообложения на стоимости данных товаров отразится незначительно», — сказала Борисова в беседе с Городскими медиа. 

Производителям придется закупать различное сырье из других групп товаров и следовательно уплачивать НДС по более высокой ставке, но сильного влияния это окажет. По ее словам, рост цен будет менее 1%.

Гораздо больше на стоимость социально-значимых товаров откажут влияние другие факторы. Речь идет об уже существующих тенденциях по подорожанию бензина, логистических и коммунальных услуг, подчеркнула собеседница Городских медиа. На этом основании социально-значимые товары после 1 января 2026 года вполне могут прибавить в цене от 3-6%.

Другие товары, которые не попали в список социально-значимых станут куда дороже, добавила Борисова. 

«Продавцы и производители при заключении новых договоров на 2026 г. заложат в них изменение цен на уровень инфляции, подорожание логистики, ожидающийся рост энергетических ресурсов и др. В результате очевидным видится прогноз роста цен на такие товары в размере 6-8%», — объяснила эксперт.

Согласно экспертным оценкам, прямой эффект от повышения ставки составит 1 трлн рублей в год. Столько заплатят государству компании и обычные жители страны сверх того, что платили раньше. 

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
