Пенсионеров ждет разовая выплата к 1 октября: кто получит деньги в День пожилого человека

Сумма зависит от региона проживания

446
К Международному дню пожилого человека часть пенсионеров получит разовую доплату. Праздник отмечается 1 октября, а значит, на новую выплату можно рассчитывать уже в скором времени.

Такую выплату платят не всем пенсионерам в стране. Решение об этом принимают регионы и выделяют деньги из своего бюджета.

«Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона», — пояснил в беседе с «Прайм» профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При этом сумма может зависеть и от возраста. Где и при каких условиях платят деньги:

  • жителям Челябинской области заплатят по 800 рублей, если они к 1 октября достигли возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин);

  • в Рязанской области выплатят 539,24 рубля пенсионерам старше 90 лет, но только если они получают страховую пенсию по старости и проживают на территории региона;

  • в Ненецком автономном округе платят в зависимости от стажа и проживания в регионе. Если пенсионер отработал в регионе более 15 лет, а к 1 октября ему еще не исполнилось 70 лет, ему заплатят 5000 рублей. Тех, кто старше 70 лет и при этом имеет аналогичный стаж либо проживает в НАО не менее 20 лет, ждет сумма в 16 тысяч рублей. Аналогично заплатят и инвалидам;

  • в Ямало-Ненецком автономном округе выплата к празднику составит 1122 рубля для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет;

  • а в Приморском крае деньги получат все пенсионеры — по 1000 рублей на каждого проживающего в регионе.

«Пенсионерам рекомендуется заранее обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в многофункциональный центр и уточнить, предусмотрена ли выплата в конкретном регионе и требуется ли подача заявления», — дополнил юрист.

Всё дело в том, что даже в одном регионе правила могут различаться в зависимости от места проживания. Например, в Дмитровском районе Московской области всем жителям старше 70 лет платят по 500 рублей, если они прописаны и не работают.

