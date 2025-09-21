Пенсионеров ждет разовая выплата к 1 октября: кто получит деньги в День пожилого человека

жителям Челябинской области заплатят по 800 рублей, если они к 1 октября достигли возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин);

в Рязанской области выплатят 539,24 рубля пенсионерам старше 90 лет, но только если они получают страховую пенсию по старости и проживают на территории региона;

в Ненецком автономном округе платят в зависимости от стажа и проживания в регионе. Если пенсионер отработал в регионе более 15 лет, а к 1 октября ему еще не исполнилось 70 лет, ему заплатят 5000 рублей. Тех, кто старше 70 лет и при этом имеет аналогичный стаж либо проживает в НАО не менее 20 лет, ждет сумма в 16 тысяч рублей. Аналогично заплатят и инвалидам;

в Ямало-Ненецком автономном округе выплата к празднику составит 1122 рубля для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет;