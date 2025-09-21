НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 750мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Раскупили билеты на концерт Лазарева
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Отреставрируют церковь
Отремонтируют здание бывшей больницы
«Яавтобус» с символикой Москвы
Когда включат отопление
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Экономика В магазинах России — массовая «стелсфляция». Что это такое и чем опасно

В магазинах России — массовая «стелсфляция». Что это такое и чем опасно

Почти все покупатели замечают эти неприятные хитрости

147
В Госдуме считают, что такие хитрости следует ограничивать | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Госдуме считают, что такие хитрости следует ограничивать | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Госдуме считают, что такие хитрости следует ограничивать

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В магазинах России заметили «стелсфляцию». То есть сочетание сразу двух видов «незаметной» инфляции, которая портит продукты и уменьшает их. Подробности РИА Новости рассказал Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы.

Первый вид хитрости — «скимпфляция», то есть замена дорогих ингредиентов в составе продукта более дешевыми. Покупатель, привыкший брать одно и то же, может этого даже не заметить. Второй вид — «шринкфляция», то есть скрытое уменьшение массы или объема товара. Цена на продукт при этом не падает (а то и растет). При «шринкфляции», к примеру, молоко начинают продавать в таре по 0,9 литра (вместо 1-го), а плитки шоколада — по 80 грамм (вместо 100).

Вместе «скимпфляция» и «шринкфляция» и образуют «стелсфляцию» (от английского stealth — скрытность, хитрость).

«Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей. Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — подчеркнул Чернышев.

Согласно результатам исследования, 92% опрошенных заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% — столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом 81% россиян напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.

А вы замечали такое?

Да, продукты стали меньше
Да, состав испортился
Да, было и то и другое
Нет, ничего такого не замечал
ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Инфляции Шринкфляция Госдума Магазин Экономия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление