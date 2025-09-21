В магазинах России — массовая «стелсфляция». Что это такое и чем опасно

В Госдуме считают, что такие хитрости следует ограничивать Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В магазинах России заметили «стелсфляцию». То есть сочетание сразу двух видов «незаметной» инфляции, которая портит продукты и уменьшает их. Подробности РИА Новости рассказал Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы.

Первый вид хитрости — «скимпфляция», то есть замена дорогих ингредиентов в составе продукта более дешевыми. Покупатель, привыкший брать одно и то же, может этого даже не заметить. Второй вид — «шринкфляция», то есть скрытое уменьшение массы или объема товара. Цена на продукт при этом не падает (а то и растет). При «шринкфляции», к примеру, молоко начинают продавать в таре по 0,9 литра (вместо 1-го), а плитки шоколада — по 80 грамм (вместо 100).

Вместе «скимпфляция» и «шринкфляция» и образуют «стелсфляцию» (от английского stealth — скрытность, хитрость).

«Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей. Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — подчеркнул Чернышев.

Согласно результатам исследования, 92% опрошенных заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% — столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом 81% россиян напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.