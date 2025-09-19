НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

южн.

 752мм 76%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,17
EUR 98,98
Умер бодибилдер из Ярославля
Экологические мины
Никитин обратился к ярославцам
Ярославский бренд покорил Россию
Малыш пострадал в аварии на М-8
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Как изменился рынок труда
Чем сейчас болеют
Нашли целебный гриб
Почему продают Центральный рынок
Экономика В России предложили пересчитать маткапитал. Как и насколько собираются поднять выплаты матерям

В России предложили пересчитать маткапитал. Как и насколько собираются поднять выплаты матерям

Законопроект разрабатывают в Госдуме

100
Предполагается, что закон поддержит родителей, которые планируют несколько детей | Источник: Максим Серков / NGS42.RUПредполагается, что закон поддержит родителей, которые планируют несколько детей | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Предполагается, что закон поддержит родителей, которые планируют несколько детей

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Россиянам, которые готовятся стать родителями во второй и третий раз, хотят увеличить выплаты. Законопроект о прогрессивной шкале маткапитала разрабатывают в Госдуме. По новой версии, маткапитал за второго ребенка составит 1 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он уточнил, что при принятии закона за третьего ребенка будут начислять 1,5 млн рублей.

«Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего — в 1,5 млн. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность», — заявил Миронов ТАСС.

Он добавил, что в предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала выплаты предлагали поднять до 900 тысяч рублей — за второго ребенка, до 1,4 млн рублей — за третьего.

«Нам нужны многодетные семьи. Поэтому необходимо вводить федеральные выплаты и на третьих детей, с которых начинается многодетная семья. И в целом утверждать концепцию прогрессивного материнского капитала», — заключил депутат.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года в России вырастут детские пособия и больничные по уходу за ребенком. Причиной тому станет повышение МРОТ до 27 тысяч рублей.

Также мы писали, что с 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам пособие за рождение ребенка.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Маткапитал Выплата Семья Дети
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление