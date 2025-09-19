В России предложили пересчитать маткапитал. Как и насколько собираются поднять выплаты матерям

Предполагается, что закон поддержит родителей, которые планируют несколько детей Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Россиянам, которые готовятся стать родителями во второй и третий раз, хотят увеличить выплаты. Законопроект о прогрессивной шкале маткапитала разрабатывают в Госдуме. По новой версии, маткапитал за второго ребенка составит 1 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он уточнил, что при принятии закона за третьего ребенка будут начислять 1,5 млн рублей.

«Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего — в 1,5 млн. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность», — заявил Миронов ТАСС.

Он добавил, что в предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала выплаты предлагали поднять до 900 тысяч рублей — за второго ребенка, до 1,4 млн рублей — за третьего.

«Нам нужны многодетные семьи. Поэтому необходимо вводить федеральные выплаты и на третьих детей, с которых начинается многодетная семья. И в целом утверждать концепцию прогрессивного материнского капитала», — заключил депутат.

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года в России вырастут детские пособия и больничные по уходу за ребенком. Причиной тому станет повышение МРОТ до 27 тысяч рублей.