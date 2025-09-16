С 2026 года пенсии будут индексировать по-новому: каких ждать изменений и кого они коснутся

На пенсию в 2026 году выйдут женщины и мужчины 1967 и 1962 года рождения соответственно Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа. Об этом сообщил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — сказал Чирков в беседе с РИА Новости.

Согласно поправкам к федеральному закону о бюджете (ФЗ № 152 от 24.06.2025), прогноз инфляции на 2026 год был повышен с 4,5 до 7,6 процента. Это значит, что СФР при расчете индексации пенсий на следующий год будет ориентироваться на эти данные.

Вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Насколько вырастут выплаты, зависит от доходов Социального фонда, которые формируются из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России.

Согласно прогнозам, в 2025 году доходы СФР вырастут на 5,5 процента, а значит, в апреле 2026 года пенсии могут проиндексировать именно на это число, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Пока это неточные данные. Информация о поступлениях в Соцфонд появится не раньше 2026 года, поэтому размер прибавки может измениться.

В 2026 году на заслуженный отдых выйдут женщины и мужчины 1967 и 1962 года рождения соответственно. Чтобы начать получать страховую пенсию, мало достичь пенсионного возраста, нужно иметь не менее 15 лет стажа и накопить не менее 30 пенсионных баллов. Их количество зависит от продолжительности официального трудоустройства и страховых взносов, которые уплачивает работодатель.