В России планируют повысить надбавку к пенсии. Кто может ждать повышения выплат

В России предлагают увеличить надбавку к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Депутаты от ЛДПР направили законопроект на заключение в правительство РФ, сообщает ТАСС.

С 2025 года в России ввели «надбавку на уход» в качестве прямой доплаты к пенсиям после 80 лет и для инвалидов I группы. Ее размер составляет 1314 рублей в месяц. Законопроект предлагает поднять эту надбавку до уровня МРОТ — 22 440 рублей на 2025 год.

«Такая дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — прокомментировал инициативу лидер партии Леонид Слуцкий в разговоре с ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий порядок установления «надбавки на уход» к указанным категориям пенсионеров не требует наличия лица, осуществляющего уход. Это позволяет пенсионерам самостоятельно распоряжаться деньгами.