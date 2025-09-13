НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика В России планируют повысить надбавку к пенсии. Кто может ждать повышения выплат

В России планируют повысить надбавку к пенсии. Кто может ждать повышения выплат

Раскрываем подробности законопроекта

254
Инициатива призвана усилить социальную поддержку пенсионеров | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUИнициатива призвана усилить социальную поддержку пенсионеров | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Инициатива призвана усилить социальную поддержку пенсионеров

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В России предлагают увеличить надбавку к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Депутаты от ЛДПР направили законопроект на заключение в правительство РФ, сообщает ТАСС.

С 2025 года в России ввели «надбавку на уход» в качестве прямой доплаты к пенсиям после 80 лет и для инвалидов I группы. Ее размер составляет 1314 рублей в месяц. Законопроект предлагает поднять эту надбавку до уровня МРОТ — 22 440 рублей на 2025 год.

«Такая дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — прокомментировал инициативу лидер партии Леонид Слуцкий в разговоре с ТАСС.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, предлагаемая мера направлена на усиление социальной поддержки пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями. «Такая дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — отметил он.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий порядок установления «надбавки на уход» к указанным категориям пенсионеров не требует наличия лица, осуществляющего уход. Это позволяет пенсионерам самостоятельно распоряжаться деньгами.

Почитайте также, какую категорию пенсионеров ждет повышение выплат в октябре. А какие пенсии проиндексируют в 2026 году, можете узнать в этом материале. О том, как можно выйти на пенсию раньше положенного срока, мы писали здесь.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Пенсия Выплата Деньги Пенсионер МРОТ
