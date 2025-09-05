НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ключевая ставка стремительно пойдет вниз: эксперты назвали веские причины и поделились прогнозами

Показатель может упасть уже на ближайшем заседании ЦБ

Показатель может упасть уже на ближайшем заседании ЦБ

332
1 комментарий
Одна из причин в предстоящем снижении ключевой ставки&nbsp;— инвестиционная активность | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUОдна из причин в предстоящем снижении ключевой ставки&nbsp;— инвестиционная активность | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В ближайшее время можно ожидать достаточно стремительного снижения ключевой ставки и об этом говорят сразу несколько факторов. Какое решение может принять Центробанк на ближайшем заседании и какие сценарии развития ситуации есть, рассказал Городским медиа инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

По мнению эксперта, первая причина для предстоящего снижении ключевой ставки — это инвестиционная активность. Перелешин уверен, что она оставляет желать лучшего, из-за того, что цикл жёсткой денежно-кредитной политики (ДКП) затянулся. Но рынок слияний и поглощений постепенно оживляется.

«Игроки, отложившие прошлой зимой due diligence, начинают вновь присматриваться к перспективным активам. Пока речь идёт о компаниях, располагающих свободным капиталом, однако если произойдёт реальное смягчение денежно-кредитной политики, к ним присоединятся участники рынка, которым интересны сделки с заёмными средствами», — отметил он.

Due diligence (дью дилидженс, в переводе с английского языка — «должная добросовестность») — это процедура проверки объекта инвестирования, направленная на выявление и оценку экономических, правовых, технических, налоговых, административных и иных видов рисков его деятельности.

Вторая причина скорого снижения ключевой ставки заключается в процессах, которые происходят на рынке долговых инструментов. Цены на облигации на вторичном рынке немного изменились. На первичном рынке существенно снижаются купоны, которые предлагаются при размещении компаниями с высоким кредитным рейтингом.

«Отмечу, это компании, в бумагах которых есть риск-премия эмитента и премия к рынку. Если институциональные инвесторы готовы пополнить свои портфели такими инструментами, значит, по их мнению, в близкое время ключевая ставка будет уменьшена до 13-14% годовых, что существенно ниже сегодняшнего уровня», — подчеркнул Перелешин.

Для этого есть два сценария. ЦБ может снизить ставку на ближайшем сентябрьском заседании сразу на 4% либо действовать более осторожно — шагами по 1-2% до конца года.

Мы уже обсуждали с экспертами тенденцию по снижению ключевой ставки, чтобы понять, насколько изменится показатель в течение полугода и года. Так, по мнению Владимира Малиновского, главного аналитика центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» в течение 2025 года ключевая ставка снизится до 15-16%. Другие прогнозы собраны в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
2 часа
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
