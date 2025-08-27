Маткапитал уменьшить, но дать больше возможностей для использования: как хотят изменить выплаты за рождение детей

Россияне перестали решаться на второго ребенка Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сейчас в России размер материнского капитала за первого ребенка большее, чем за последующих, поэтому семьи более охотно становятся родителями впервые, а с рождением второго уже возникают проблемы. В связи с этим появилось предложение увеличивать выплаты на второго ребенка, снизив сумму, которую дают за рождение первенца. Городские медиа поговорили с депутатами Госдумы и обсудили инициативу. Подробнее об этом, текущей поддержке граждан и других идеях — в материале.

Какой сейчас маткапитал и на что его можно потратить

С 2020 года россияне начали получать материнский капитал за рождение первенца. В 2025 году можно рассчитывать на 690 266,95 рубля на первого ребенка. Когда они решат родить второго, то смогут рассчитывать лишь на 221 895,14 рубля. Если же маткапитал на первенца не получали, то за второго ребенка в семье выплатят две суммы разом, то есть 912 162,09 рубля.

Использовать деньги можно на улучшение жилищных условий, включая покупку, строительство, реконструкцию жилья и погашение ипотеки. Также средства можно потратить на образование детей (включая детский сад и вуз), на формирование накопительной пенсии матери или отца, а также на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов. Кроме того, существует возможность получать ежемесячную выплату из маткапитала семьям с низким доходом.

Как предложили изменить выплату

Раньше ситуация была совершенно другой. До 2020 года маткапитал выплачивали только при рождении второго и последующих детей. Затем программу расширили и на первенца. И именно на этих детей идет основная масса поддержи, а на стимул сделать семью больше — практически нет.

Согласно докладу, суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (то есть сколько в среднем рождается вторых детей на женщину) снижается. И отчасти это может быть связано с переносом маткапитала на первого ребенка. Эту мысль подтверждают данные Минтруда. На август 2025-го выдано более 443 000 сертификатов, из них 311 000 — на первенцев, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Изменить ситуацию можно за счет ежегодной индексации маткапитала. Увеличение по правилам касается выплаты как на первого, так и на второго ребенка. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили изменить ситуацию: направлять всю сумму, на которую должен вырасти маткапитал за первенца, на выплаты за второго и последующих детей. По мнению аналитиков, нынешнее соотношение не стимулирует рождаемость, а материальная поддержка чаще становится решающим фактором при принятии решения.

Как отреагировали в Госдуме

Опрошенные депутаты ГД согласились, что в стране пора менять подход к поддержке граждан, стимулируя их рожать двое детей и даже больше.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал выводы, которые сделали в ЦМАКП. Но предложил другие изменения, которые помогут повысить рождаемость.

«Чтобы сертификат могли тратить на платные медицинские процедуры по назначению врача, медикаменты, а также на приобретение отечественного автомобиля. Хотя бы для отдельных категорий семей: воспитывающих детей-инвалидов, многодетных и проживающих в сельской местности», — предложил Нилов.

Кроме того, программу надо расширять на третьего ребенка, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Абсолютно согласна. Если мы хотим, чтобы наши семьи были многопоколенными, многодетными, хотим развивать семейные традиции, то, безусловно, нужно поддерживать рождение третьего и последующего ребенка», — сказала Бессараб.

По ее словам, было бы правильнее не трогать базовый семейный капитал, а просто увеличить отчисления на третьего и последующих детей.

Однако любое увеличение социальной поддержки требует дополнительных расходов бюджета, обратила внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Поэтому подобные меры необходимо проверять сначала в пилотных регионах, оценивать эффективность и только потом распространять на всю страну.

Ярким примером является Нижегородская область. Там ввели региональный материнский капитал в размере 1 000 000 рублей на каждого ребенка. Буцкая предлагает проследить, как данная мера отразится на уровне рождаемости.

Бессараб предложила еще один способ для стимулирования рождаемости — снижать ставку по ипотечному кредиту при появлении детей.

«При семейной ипотеке независимо от количества детей процент кредитования одинаков. На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы за третьего, например, ребенка платить не 6%, а уже 5%, за четвертого — 4%, за пятого и последующих — 0%», — сказала Бессараб.