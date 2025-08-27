НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пенсионеров ждет сразу несколько индексаций: как изменятся выплаты в 2026 году

О работающих не забудут

На пенсию выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962-го

На пенсию выйдут женщины 1967 года рождения и мужчины 1962-го

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсионеров в 2026 году ждет сразу несколько индексаций выплат. Расскажем подробнее, на что могут рассчитывать граждане.

В 2026-м на заслуженный отдых выйдут женщины и мужчины 1967 и 1962 годов рождения соответственно. Чтобы начать получать страховую пенсию, мало достичь пенсионного возраста, нужно иметь не менее 15 лет стажа и накопить не менее 30 пенсионных баллов. Их количество зависит от продолжительности официального трудоустройства и страховых взносов, которые уплачивает работодатель. 

Со следующего года индексация страховых пенсий будет проходить дважды в год. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан. Как заявлял председатель Социального фонда Сергей Чирков, подобная двухэтапная индексация позволит покрыть инфляционные издержки. 

Индексация страховых пенсий пройдет:

1 февраля — по фактическому уровню инфляции за предыдущий год.

Согласно поправкам к федеральному закону о бюджете (ФЗ № 152 от 24.06.2025), прогноз инфляции на 2026 год был повышен с 4,5 до 7,6 процента. Это значит, что СФР при расчете индексации пенсий на следующий год будет ориентироваться на эти данные.

1 апреля — в зависимости от роста доходов инвестиционного портфеля Социального фонда. 

Согласно прогнозам, в 2025 году доходы СФР вырастут на 5,5 процента, а значит, что в апреле 2026 года пенсии могут проиндексировать именно на это число, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин. Пока это не точные данные. Информация о поступлениях в Соцфонд появится не раньше 2026 года, поэтому размер прибавки может измениться и не факт, что в большую сторону. 

При таком сценарии социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы составит около 23 083 рублей, для инвалидов первой группы и детей-сирот — примерно 19 236 рублей, а социальная пенсия по старости и по потере кормильца — около 9 618 рублей, уточнил ТАСС член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

После возобновления индексации пенсий работающих пенсионеров к ним стали применяться те же правила, что и к обычным пенсионерам. Это значит, что в феврале 2026-го их пенсия вырастет на уровень фактической инфляции за 2025 год, а в апреле — с учетом доходов Соцфонда. Те пожилые граждане, которые только прекратили работать, также получат прибавку с учетом всех пропущенных индексаций. 

Информации о дате индексации социальных и военных пенсий в 2026 году пока нет. Насколько вырастут эти выплаты, сейчас сказать невозможно. 

Помимо этого, не отменяется индексация выплат для пенсионеров, достигших 80 лет, и граждан, получивших инвалидность первой группы. Для них вырастет фиксированная выплата. Ее базовый размер в 2025 году составляет 8907 рублей 70 копеек, а значит, пенсионер старше 80 лет и инвалид получит 17 815 рублей 40 копеек только по этой части, без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов. А в 2026 году она станет еще больше. 



Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
35 минут
Просьба поднять пенсию по инвалидности выше инфляции, в г Ярославле, инфляция сжирает все деньги нетомтается не рубля на 14ивсяч жить не возможно
Гость
36 минут
Подымайте социальную пенсию по инвалидности, жить не на что, инфляция съедает всю мою пенсию в Ярославле!!!!
