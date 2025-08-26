НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 747мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,68
EUR 94,46
Разбился на трассе
Где выгодно купить квартиру
Где рожать в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Как легально увеличить пенсию
Горит баня. Видео
Что сейчас с Блиновской
Четверо погибли в ДТП
Ярославца вернули из плена
Судьба Суринского путепровода
Экономика Эксклюзив Экономист предрек снижение цен на бензин: когда ждать

Экономист предрек снижение цен на бензин: когда ждать

Продавцы испугались контроля властей

126
2 комментария
Дефицит топлива скоро сойдет на нет | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUДефицит топлива скоро сойдет на нет | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Дефицит топлива скоро сойдет на нет

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России стоит ожидать снижения цен на бензин в перспективе одного-двух месяцев. Таким прогнозом с Городскими медиа поделился доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел о нарушении антимонопольного законодательства из-за завышения цен на заправках в некоторых регионах. В начале месяца антимонопольное ведомство сообщало, что анализирует цены на бензин на примерно 12 тысячах автозаправок по всей России. 

Чирков подчеркнул, что на это уже есть реакция на Санкт-петербургской бирже. Последние два дня фиксируется снижение цен на топливо.

На торгах 25 августа Аи-92 подешевел на 1,9%, до 69,84 тысячи рублей за тонну. Аи-95 — на 1,28%, до 78,64 тысячи. 

«В этом смысле реакция рынка, я думаю, будет достаточно быстрой и такого резкого повышения цен все-таки не состоится», — сказал экономист.

Сверхдоходы хоть и привлекательны, но пристальное внимание государства в случае необоснованного завершения цен несет серьезные риски для продавцов. 

«Сопоставление этих факторов скорее приведет к тому, что цены на топливо стабилизируются и даже начнут снижаться на горизонте двух месяцев. Ситуация будет кардинально иной. Некоторый дефицит, который есть в некоторых регионах, например, в Приморье, исчезнет», — заявил Чирков.

Активный сезон отпусков в конце лета и уборка урожая осенью приводит к повышенному спросу на топливо. По мнению эксперта, через один-два месяца эти факторы влияния тоже снизятся. 

Помимо сезонности, большое влияние дадут серьезные действия регуляторов. Они позволят привести ситуацию к норме, может быть, даже снизить где-то цены на топливо достаточно ощутимо. 

Ожидается, что действующий запрет на экспорт топлива будет продлен. То есть рынок будет насыщенным, а предложение превышать спрос. А именно это главный фактор, стабилизирующий цену, подчеркнул собеседник Городских медиа. 

«Я думаю, что вполне можно даже увидеть снижение цен на бензин. В любом случае они будут базироваться на нынешних значениях, но несколько десятков копеек, а в каких-то регионах — рубль и больше возможности снижения», — заключил Чирков.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Рост цен Топливо
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
26 минут
Наивный или намеренно врет? Без силового регулирования или давления в этой стране цена на бензин не снизится никогда!!
Гость
11 минут
ну ну
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление