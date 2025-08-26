Экономист предрек снижение цен на бензин: когда ждать

Дефицит топлива скоро сойдет на нет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России стоит ожидать снижения цен на бензин в перспективе одного-двух месяцев. Таким прогнозом с Городскими медиа поделился доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел о нарушении антимонопольного законодательства из-за завышения цен на заправках в некоторых регионах. В начале месяца антимонопольное ведомство сообщало, что анализирует цены на бензин на примерно 12 тысячах автозаправок по всей России.

Чирков подчеркнул, что на это уже есть реакция на Санкт-петербургской бирже. Последние два дня фиксируется снижение цен на топливо.

На торгах 25 августа Аи-92 подешевел на 1,9%, до 69,84 тысячи рублей за тонну. Аи-95 — на 1,28%, до 78,64 тысячи.

«В этом смысле реакция рынка, я думаю, будет достаточно быстрой и такого резкого повышения цен все-таки не состоится», — сказал экономист.

Сверхдоходы хоть и привлекательны, но пристальное внимание государства в случае необоснованного завершения цен несет серьезные риски для продавцов.

«Сопоставление этих факторов скорее приведет к тому, что цены на топливо стабилизируются и даже начнут снижаться на горизонте двух месяцев. Ситуация будет кардинально иной. Некоторый дефицит, который есть в некоторых регионах, например, в Приморье, исчезнет», — заявил Чирков.

Активный сезон отпусков в конце лета и уборка урожая осенью приводит к повышенному спросу на топливо. По мнению эксперта, через один-два месяца эти факторы влияния тоже снизятся.

Помимо сезонности, большое влияние дадут серьезные действия регуляторов. Они позволят привести ситуацию к норме, может быть, даже снизить где-то цены на топливо достаточно ощутимо.

Ожидается, что действующий запрет на экспорт топлива будет продлен. То есть рынок будет насыщенным, а предложение превышать спрос. А именно это главный фактор, стабилизирующий цену, подчеркнул собеседник Городских медиа.