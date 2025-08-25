НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
В России появится новый авиационный сбор: для чего вводят и на сколько подорожают билеты

В России появится новый авиационный сбор: для чего вводят и на сколько подорожают билеты

Его включат в стоимость перелета

7 комментариев
В России появится новый авиационный сбор, передает ТАСС. Его сумма составит примерно 150 рублей с каждого пассажира, а собранные средства будут направляться в специальный фонд для реконструкции и модернизации аэродромов по всей стране. Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. Планируется, что сбор будет включаться в стоимость билетов до 1 марта 2032 года.

Министерство транспорта уже разработало правила применения этого сбора. Сумма может корректироваться с учетом инфляции и других экономических факторов по решению правительства.

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», отмечают, что эта мера позволит ускорить реализацию масштабной программы модернизации аэропортов, объявленной президентом Владимиром Путиным в прошлом году. В соответствии с поставленной задачей, в течение шести лет планируется обновить не менее 75 аэропортов, включая 29 воздушных гаваней на Дальнем Востоке.

В 2025 году работы начнутся в Чебоксарах, Тиличиках, Барнауле, Ленске и Липецке. По словам специалистов, привлечение дополнительного финансирования за счет пассажиров сделает процесс модернизации авиационной инфраструктуры более стабильным и предсказуемым.

Как будет работать сбор

Аэропорты объединят в специальные группы, а собранные средства распределятся между ними в соответствии с потребностями конкретных объектов. Это позволит эффективнее планировать работы и сосредоточиться на самых проблемных участках.

Как отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, окончательная сумма сбора для каждого аэропорта будет рассчитываться по специальной формуле, учитывающей текущее состояние инфраструктуры и объем необходимых работ.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Аэропорт Авиабилет Самолет
Комментарии
7
Гость
1 час
А может просто поменьше производить оружия, ракет и снарядов - и деньги сразу найдутся?
Гость
13 минут
Почему сами аэропорты и аэродромы не выделяют деньги из своих средств на развитие, содержание и поддержание своей собственности? Почему это должно делать государство и тем более пассажиры? Хочется хлеб с маслом и черной икрой и скулить про нехватку денег?
Читать все комментарии
