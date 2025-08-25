В России появится новый авиационный сбор: для чего вводят и на сколько подорожают билеты

В России появится новый авиационный сбор, передает ТАСС. Его сумма составит примерно 150 рублей с каждого пассажира, а собранные средства будут направляться в специальный фонд для реконструкции и модернизации аэродромов по всей стране. Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года. Планируется, что сбор будет включаться в стоимость билетов до 1 марта 2032 года.
Министерство транспорта уже разработало правила применения этого сбора. Сумма может корректироваться с учетом инфляции и других экономических факторов по решению правительства.
Эксперты, с которыми пообщались «Известия», отмечают, что эта мера позволит ускорить реализацию масштабной программы модернизации аэропортов, объявленной президентом Владимиром Путиным в прошлом году. В соответствии с поставленной задачей, в течение шести лет планируется обновить не менее 75 аэропортов, включая 29 воздушных гаваней на Дальнем Востоке.
В 2025 году работы начнутся в Чебоксарах, Тиличиках, Барнауле, Ленске и Липецке. По словам специалистов, привлечение дополнительного финансирования за счет пассажиров сделает процесс модернизации авиационной инфраструктуры более стабильным и предсказуемым.
Как будет работать сбор
Аэропорты объединят в специальные группы, а собранные средства распределятся между ними в соответствии с потребностями конкретных объектов. Это позволит эффективнее планировать работы и сосредоточиться на самых проблемных участках.
Как отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, окончательная сумма сбора для каждого аэропорта будет рассчитываться по специальной формуле, учитывающей текущее состояние инфраструктуры и объем необходимых работ.