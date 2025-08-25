Без усилий и траты времени: инвестор объяснил, как зарабатывать на облигациях

Облигации — прямой путь к простому заработку и шаг к мечте стать тем самым парнем с Уолл-стрит Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Снижение ключевой ставки и следующее за ней падение доходности по вкладам создали условия для поиска новых путей сбережения денег и инвестирования средств, один из которых — покупка облигаций. Как работают облигации и какие лучше выбрать новичку, в материале наших коллег из V1.RU рассказал доктор экономических наук, квалифицированный инвестор с опытом работы на рынке с 1992 года, автор телеграм-канала «Ваш карман и тренды рынка» Игорь Бельских.

Гособлигации выгоднее

Любой человек, заинтересованный в сохранении и приумножении своих средств, ищет самый выгодный вариант размещения капитала. Некоторое время таковыми были краткосрочные вклады с высокой доходностью. Теперь, как считают финансовые аналитики, эпоха больших процентов прошла, настало время искать другие пути сбережения и вложения капиталов.

Теперь наиболее привлекательными, по мнению экспертов, стали облигации. Как отмечает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), за первое полугодие 2025-го темпы роста объема облигационного рынка показали более высокие результаты, чем за аналогичный период в прошлом, 2024 году.

«Основным драйвером роста в период с января по июнь стал сегмент гособлигаций, увеличившийся на 2,1 трлн руб. (8,8%). В сегменте корпоративных облигаций прирост составил 1 трлн руб. (3,5%)», — сказано в аналитическом комментарии.

Что такое облигация?

Мечты о богатствах могут стать реальностью Источник: Полина Авдошина / V1.RU

«Облигация — это ценная бумага, которая выпускается фирмами или государством для получения денег от инвестора. Это долговое обязательство, которое приносит купонный доход (купон). Деньги за облигацию должны вернуть в полном объеме по итогам сроков обращения.

Бывают риски дефолтов облигаций, когда фирма не сможет обслуживать свой долг. Она объявляет дефолт, и человек (инвестор), купивший облигации, может потерять всё. Никаких гарантий нет, есть риски. Но для того, чтобы их снизить, используют данные рейтинговых агентств. На рынке есть облигации с высоким и очень высоким рейтингом, а также выбирать надо те выпуски, которые сформированы первым и вторым эшелоном. Это фирмы-должники, самые крупные в стране, типа Газпрома, Сбербанка и аналогов.

Объем рынка облигаций в стране — 56,2 триллиона на 1 июля 2025, по данным АКРА. Примерно такой же объем и вкладов физлиц», — объясняет Игорь Бельских.

По словам профессора экономики, доходы с купонов всех эмитентов, то есть организаций и органов, выпускающих облигации, облагаются таким же налогом в 13%, как и другие доходы физических лиц.

Государственные и коммерческие облигации: в чем разница?

Начать разбираться на бирже никогда не поздно Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Когда речь заходит об инвестировании в облигации, главным вопросом становится, что купить, чтобы получить максимальную выгоду, не потеряв больше, чем заработаешь? В чем разница между коммерческими государственными облигациями и какие из них выбрать, отвечает Игорь Бельских.

«Коммерческие облигации, в отличие от государственных, отличаются более высоким доходом, менее коротким сроком обращения и более высокими рисками, — говорит профессор. — Государственный, как правило, предполагает долгосрочный расчет на десятилетия, они ниже по доходности на треть, на четверть от коммерческих, но при этом у них низкие риски и высокая степень сохранности капитала».

Заработать на ценных бумагах можно разные суммы. Процент и срок погашения в каждом случае покупатель выбирает сам.

«Облигации приносят любой вариант дохода. Низкий доход у валютных выпусков (от 5–7%, но в валюте), средний — у гособлигаций (13–14%), частного сектора (15–25%, есть и выше, но там больше риски). Выплаты, как правило, идут помесячно, поквартально и полугодовые. Зависит от условий выпуска конкретной облигации», — поясняет Игорь Бельских.

Валютные облигации — это коммерческие или государственные облигации российских компаний, номинал и купоны которых выражены в иностранной валюте, а выплаты инвесторам происходят в рублях по актуальному курсу Банка России. Покупка таких облигаций — это способ безопасно, без иностранных посредников и рисков блокировки активов получить потенциальный привязанный к валюте доход.

Какие облигации лучше приобрести?

Инвестиционный успех приходит к тем, кто вовремя принимает решения Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Эксперт по инвестициям говорит, что нельзя давать рекомендации по покупке бумаг какого-либо определенного эмитента. Каждый случай индивидуален — инвестор должен сам решать, какие проценты он хочет получить и на какие риски готов пойти.

Игорь Бельских рассказал, какие облигации можно приобрести новичкам рынка, которые раньше никогда не имели дела с фондовой биржей.

«Для новичков облигационного рынка лучше всего подойдут государственные облигации федерального займа. Здесь почти нет рисков. Это удобно и безопасно», — говорит финансист.

Частный сектор, по словам профессора экономики, подходит более опытным участникам: «Среди коммерческих выбираем облигации с высоким рейтингом, например, от AA+ до A- и из 1-го, 2-го эшелонов. Риски тогда минимальны, доходность будет сильно выше государственных».

Эшелоном экономисты называют условное разделение ценных бумаг на три группы: облигации первого уровня листинга, второго и третьего, соответственно, облигации первого эшелона — это бумаги первого уровня листинга. Листинг — это регистрация компании перед выходом на рынок. Чем выше уровень или эшелон, тем надежнее компания и меньше риск потерять деньги.

В погоне за высоким и быстрым заработком многие участники рынка стремятся купить облигации с очень большими процентами. Однако это решение, по мнению эксперта, часто, наоборот, приводит к потере денег.