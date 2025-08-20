Россиянок ждут новые выплаты: что изменится в пособии для беременных с сентября

Получение выплат не будет зависеть от того, на какой основе обучаются девушки Источник: Лина Саитова / 116.RU

С 1 сентября студентки начнут получать выплаты по беременности и родам. Перечислять их теперь будет Социальный фонд России. Рассказываем, как оформить заявление на получение выплат и какие для этого нужны документы.

Изменения коснутся студенток, которые учатся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Кроме того, получение выплат не будет зависеть от того, на какой основе обучаются девушки: на бюджете или на коммерческой.

Заявление на получение пособия можно оформить тремя способами:

через портал «Госуслуги»;

в клиентских службах Социального фонда;

в МФЦ.

При личном обращении для оформления выплаты будущей маме потребуется предоставить справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Заявление о назначении пособия рассмотрят в течение 10 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен на 20 рабочих дней. Выплату можно получить через 5 рабочих дней после принятия положительного решения.

Если студентка подала заявление на пособие по беременности и родам до 1 сентября, то его оформлением будет заниматься её учебное заведение. Если пособие было назначено до введения новых правил, то по новым оно уже не назначается.

«Уверен, что будущим мамам, услуга также будет максимально удобной, не говоря уже о том, что размер выплаты существенно увеличивается»», — поделился председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков.