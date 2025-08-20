НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 743мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,35
EUR 93,56
«Пир на Волге»
Поножовщина в центре
Новый водный маршрут
Ярославский бренд покорил Россию
Отменили маршрутку
Интерес к вторичке
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Экономика Россиянок ждут новые выплаты: что изменится в пособии для беременных с сентября

Россиянок ждут новые выплаты: что изменится в пособии для беременных с сентября

Перечислять декретные теперь будет Соцфонд

354
1 комментарий
Получение выплат не будет зависеть от того, на какой основе обучаются девушки | Источник: Лина Саитова / 116.RUПолучение выплат не будет зависеть от того, на какой основе обучаются девушки | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Получение выплат не будет зависеть от того, на какой основе обучаются девушки

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

С 1 сентября студентки начнут получать выплаты по беременности и родам. Перечислять их теперь будет Социальный фонд России. Рассказываем, как оформить заявление на получение выплат и какие для этого нужны документы.

Изменения коснутся студенток, которые учатся по очной форме в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Кроме того, получение выплат не будет зависеть от того, на какой основе обучаются девушки: на бюджете или на коммерческой.

Заявление на получение пособия можно оформить тремя способами:

  • через портал «Госуслуги»;

  • в клиентских службах Социального фонда;

  • в МФЦ.

При личном обращении для оформления выплаты будущей маме потребуется предоставить справку из медицинской организации, подтверждающую период нетрудоспособности, а также справку из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Заявление о назначении пособия рассмотрят в течение 10 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок может быть увеличен на 20 рабочих дней. Выплату можно получить через 5 рабочих дней после принятия положительного решения.

Если студентка подала заявление на пособие по беременности и родам до 1 сентября, то его оформлением будет заниматься её учебное заведение. Если пособие было назначено до введения новых правил, то по новым оно уже не назначается.

«Уверен, что будущим мамам, услуга также будет максимально удобной, не говоря уже о том, что размер выплаты существенно увеличивается»», — поделился председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков.

Девушкам увеличат размер пособия для беременных до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает студентка стипендию или нет. С 1 сентября средний размер пособия вырастет в четыре раза. Подробности об этом мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Декретные Студентка Вуз Выплата Соцфонд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
Интересно, а за чей счет?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление