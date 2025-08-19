Банкам доверять перестали? Почему россияне массово снимают деньги с карт и счетов

Клиенты банков решили, что с наличкой надежнее Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Россияне больше не верят банкам и предпочитают хранить деньги дома под матрасом. По крайней мере, на это намекает свежий отчет Центробанка: в июле клиенты банков ажиотажно сняли со счетов более 200 млрд рублей.

Центробанк связывает это с двумя главными причинами. Первая: частые отключения мобильного интернета в регионах, из-за чего людям просто нереально расплатиться картами. Не работают и другие привычные способы оплаты: QR-коды и мобильные приложения.

Второе — это ужесточение мониторинга платежей. Теперь, даже когда есть мобильный интернет, люди боятся, как бы их не записали в дропперы. И вместо привычных переводов по СБП оплачивают услуги наличкой.

Ситуацию усугубляют перебои в работе банкоматов: люди стремятся иметь запас средств на случай непредвиденных обстоятельств. Причем объем снятых наличных рос с июня — наличные людям и бизнесу нужны всё больше.

До недавнего времени средняя сумма, которую люди держали при себе в купюрах, составляла примерно двухдневный расход. Однако текущая ситуация вынуждает граждан иметь в запасе значительно больше наличных средств.

Правда, массовое снятие наличных средств имеет и негативные последствия. Отказываясь от хранения денег на вкладах, люди теряют процентный доход. Кроме того, расчеты наличными лишают людей кешбэка и других бонусов, которые щедро раздают банки.

— Экономически активное население в России составляет 76,3 млн человек. Даже если только они «виноваты» в этом оттоке средств из банков, то речь идет про 2621 рубль на каждого, — говорит журналисту MSK1.RU генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. — Сумма, достаточная для повседневных расходов на 3–7 дней, не более. То есть именно риск невозможности совершения платежей с помощью карт в торгово-сервисных предприятиях и есть главный фактор, который спровоцировал превышение оттока средств над притоком.

А вот финансовый советник Анна Веденеева говорит, что более глубинная причина резкого оттока средств с карт и счетов — это общее недоверие россиян к банковской системе. Отключения мобильного интернета оказались лишь поводом.

— Согласно последним исследованиям, более половины россиян открыто заявляют о недоверии к финансовым учреждениям. Этот показатель вырос почти вдвое по сравнению с доковидным периодом, — говорит Веденеева. — Во-первых, многие клиенты столкнулись с ситуацией, когда банки в одностороннем порядке меняли условия обслуживания. Особенно ярко это проявилось в 2022 году, когда валютные вклады были пересчитаны по невыгодному курсу, а доступ к средствам в иностранной валюте оказался существенно ограничен.

Во-вторых, проблема безопасности средств остается крайне актуальной. Несмотря на значительные инвестиции банков в защитные системы, случаи мошенничества продолжают расти. При этом процедура возмещения украденных средств остается сложной и не всегда эффективной.

— А ведь Центробанк как раз и заявляет, что боязнь оказаться в черном списке дропперов — это одна из причин, по которой люди снимали деньги со счетов.

— Да, многие люди столкнулись с избыточными мерами безопасности, которые часто приводят к необоснованным блокировкам платежей. Многие клиенты сталкиваются с ситуациями, когда самые обычные операции (такие как оплата коммунальных услуг или переводы родственникам) внезапно блокируются системами контроля.

Я, кстати, замечу, что и санкционное давление также внесло свою лепту в снижение доверия к банкам. После ухода международных платежных систем многие россияне начали искать альтернативные способы хранения и управления своими финансами.

— При этом банки не считают денег на рекламу. В прошлом году «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Т-Банк» вошли в десятку крупнейших рекламодателей страны. Только эта «большая четверка» тратила на рекламу по 5 млрд рублей в месяц. И это не вернуло доверия?

— Ну, действительно банки работают над повышением прозрачности условий обслуживания, пытаются упрощать процедуры взаимодействия с клиентами, совершенствуют системы безопасности. Но, как видим, всех этих мер может оказаться недостаточно для кардинального изменения ситуации.

Так что пока тенденция к снижению доверия банкам сохраняется. Всё больше россиян рассматривают альтернативные варианты управления своими финансами — от инвестиций в гособлигации до использования цифровых активов. Так что банковскому сектору России предстоит очень серьезная работа по восстановлению репутации и доверия клиентов.