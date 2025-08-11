Пузырь всё же лопнул. Экономисты считают, что во всём виноваты низкая финансовая грамотность населения и жадность банкиров

Долги растут, а доходы уменьшаются Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Что ни день — так новое доказательство глубины российского финансового кризиса. И вот очередное — резко выросло число россиян, вынужденных обращаться за финансовыми послаблениями по кредитам, особенно ипотечным. Однако банки, столкнувшись с растущей долговой нагрузкой, всё чаще отказывают в предоставлении такой помощи.

Даже по данным Центробанка, во втором квартале 2025 года число обращений за ипотечными каникулами выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца попросили о такой помощи 6,5 тысячи человек. А вот что касается потребительских кредитов, так тут вообще катастрофа: число заявок на кредитные каникулы увеличилось в 2,2 раза, перевалив за 230 тысяч. Подробности — в материале MSK1.RU.

Рекордные показатели отмечены и по программам реструктуризации долгов: банки получили 1,5 миллиона таких заявок за второй квартал. И это на 87% больше, чем в прошлом году. То есть почти вдвое! Кстати, это данные только по собственным программам банков, без учета господдержки.

И хоть ключевая ставка Центробанка пошла вниз (а вместе с ней и ставки по кредитам), большинство опрошенных MSK1.RU настроены пессимистично. Если из кредитной кабалы россияне (а банкам и МФО должны более 50 миллионов человек) начнут выбираться, то очень медленно. И не все.

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау говорит, что даже при снижении ставок по кредитам (в том числе ипотечным) никуда не денутся два других негативных фактора — это низкая финансовая грамотность населения и жадность банкиров.

— Люди не всегда могут адекватно рассчитать нагрузку по кредиту. А банки пользуются этим, навязывая кредиты и не объясняя, как реально рассчитывается платеж и сколько клиент в итоге переплатит, — объясняет Ляндау. — Всё на таком уровне: «Представьте, вы будете платить всего 5000 рублей в месяц…» Но при этом не говорят, что платить будете сто лет. В итоге люди покупаются на «очень привлекательные» предложения банков, а потом не могут погасить кредит. Да и платежи по кредитам сейчас «космические» при такой ставке. Одно дело, когда ты берешь кредит под 8% годовых, и другое дело — под 28%.

Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев обращает внимание на то, что в сравнении с прошлым годом резко выросла доля отказов банков в помощи заемщикам (они вправе обратиться с заявлением о реструктуризации или ипотечных каникулах). Если год назад доля одобрений составляла 31%, то сейчас рухнула до 20%.

— Основная причина отказов — у заемщиков якобы просто нет необходимых документов, подтверждающих ухудшение финансового положения, а это обязательное условие для получения кредитных каникул или реструктуризации, — объясняет Астафьев. — Получается, что многие заемщики, даже реально оказавшиеся в трудном финансовом положении, не могут получить поддержку от банков. А отказы в такой поддержке могут привести к росту числа банкротств среди граждан. Приведу цифры: в первом полугодии суды признали банкротами почти 260 тысяч россиян, на треть больше, чем в прошлом году.

Винит банки и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Он напоминает, что в 2020–2021 годы, когда в России была очень низкая ключевая ставка Центробанка, банки выдавали ипотечные кредиты всем без разбора.

— Во многих случаях ипотеку выдавали даже без первоначального взноса. А теперь рынок столкнулся с трудностями. Мыльный пузырь надувался в течение нескольких лет и в итоге лопнул, — говорит Гусятников. — Ну а что касается потребительских кредитов, ситуация еще более прозаическая: определенный процент населения так или иначе привык жить в кредит. То есть граждане брали займы для того, чтобы погасить предыдущие.

— И что посоветуете делать тем, кто сейчас уже не может платить по ипотеке?

— Ситуация, поверьте, не изменится до тех пор, пока ключевая ставка не придет к приемлемым значениям. Для рынка ипотечного кредитования это 10–12%. Учитывая динамику снижения ключевой ставки, думаю, к таким цифрам она придет уже в следующем году. И вот тогда рынок начнет восстанавливаться. Ну а те, кто брал ипотечные кредиты под высокий процент, будут постепенно рефинансировать задолженности.