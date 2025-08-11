НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пузырь всё же лопнул. Экономисты считают, что во всём виноваты низкая финансовая грамотность населения и жадность банкиров

Всё больше людей просят банки простить гигантские долги по кредитам, но есть ли выход

Всё больше людей просят банки простить гигантские долги по кредитам, но есть ли выход

429
6 комментариев
Долги растут, а доходы уменьшаются | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДолги растут, а доходы уменьшаются | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Долги растут, а доходы уменьшаются

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Что ни день — так новое доказательство глубины российского финансового кризиса. И вот очередное — резко выросло число россиян, вынужденных обращаться за финансовыми послаблениями по кредитам, особенно ипотечным. Однако банки, столкнувшись с растущей долговой нагрузкой, всё чаще отказывают в предоставлении такой помощи.

Даже по данным Центробанка, во втором квартале 2025 года число обращений за ипотечными каникулами выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца попросили о такой помощи 6,5 тысячи человек. А вот что касается потребительских кредитов, так тут вообще катастрофа: число заявок на кредитные каникулы увеличилось в 2,2 раза, перевалив за 230 тысяч. Подробности — в материале MSK1.RU.

Рекордные показатели отмечены и по программам реструктуризации долгов: банки получили 1,5 миллиона таких заявок за второй квартал. И это на 87% больше, чем в прошлом году. То есть почти вдвое! Кстати, это данные только по собственным программам банков, без учета господдержки.

И хоть ключевая ставка Центробанка пошла вниз (а вместе с ней и ставки по кредитам), большинство опрошенных MSK1.RU настроены пессимистично. Если из кредитной кабалы россияне (а банкам и МФО должны более 50 миллионов человек) начнут выбираться, то очень медленно. И не все.

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау говорит, что даже при снижении ставок по кредитам (в том числе ипотечным) никуда не денутся два других негативных фактора — это низкая финансовая грамотность населения и жадность банкиров.

— Люди не всегда могут адекватно рассчитать нагрузку по кредиту. А банки пользуются этим, навязывая кредиты и не объясняя, как реально рассчитывается платеж и сколько клиент в итоге переплатит, — объясняет Ляндау. — Всё на таком уровне: «Представьте, вы будете платить всего 5000 рублей в месяц…» Но при этом не говорят, что платить будете сто лет. В итоге люди покупаются на «очень привлекательные» предложения банков, а потом не могут погасить кредит. Да и платежи по кредитам сейчас «космические» при такой ставке. Одно дело, когда ты берешь кредит под 8% годовых, и другое дело — под 28%.

Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев обращает внимание на то, что в сравнении с прошлым годом резко выросла доля отказов банков в помощи заемщикам (они вправе обратиться с заявлением о реструктуризации или ипотечных каникулах). Если год назад доля одобрений составляла 31%, то сейчас рухнула до 20%.

— Основная причина отказов — у заемщиков якобы просто нет необходимых документов, подтверждающих ухудшение финансового положения, а это обязательное условие для получения кредитных каникул или реструктуризации, — объясняет Астафьев. — Получается, что многие заемщики, даже реально оказавшиеся в трудном финансовом положении, не могут получить поддержку от банков. А отказы в такой поддержке могут привести к росту числа банкротств среди граждан. Приведу цифры: в первом полугодии суды признали банкротами почти 260 тысяч россиян, на треть больше, чем в прошлом году.

Винит банки и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Он напоминает, что в 2020–2021 годы, когда в России была очень низкая ключевая ставка Центробанка, банки выдавали ипотечные кредиты всем без разбора.

— Во многих случаях ипотеку выдавали даже без первоначального взноса. А теперь рынок столкнулся с трудностями. Мыльный пузырь надувался в течение нескольких лет и в итоге лопнул, — говорит Гусятников. — Ну а что касается потребительских кредитов, ситуация еще более прозаическая: определенный процент населения так или иначе привык жить в кредит. То есть граждане брали займы для того, чтобы погасить предыдущие.

— И что посоветуете делать тем, кто сейчас уже не может платить по ипотеке?

— Ситуация, поверьте, не изменится до тех пор, пока ключевая ставка не придет к приемлемым значениям. Для рынка ипотечного кредитования это 10–12%. Учитывая динамику снижения ключевой ставки, думаю, к таким цифрам она придет уже в следующем году. И вот тогда рынок начнет восстанавливаться. Ну а те, кто брал ипотечные кредиты под высокий процент, будут постепенно рефинансировать задолженности.

Дмитрий Капустин
Комментарии
6
Гость
40 минут
Мне вот банки должны.
Гость
12 минут
У вас большие долги перед банками? 18 т.р. при з/п в 40 т.р. - это много или мало?
