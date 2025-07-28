Налоговая всё видит? Разбираемся, действительно ли теперь опасно переводить и получать деньги на карту

Правда ли переводить деньги теперь стало рискованно? Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Этим летом в России усилили контроль за денежными переводами граждан. Теперь у Росфинмониторинга стало больше полномочий, в том числе на блокировку сомнительных операций.

На волне новых правил стали появляться страшилки о том, что теперь налоговая видит абсолютно все переводы между счетами и придется отчитываться за каждую копейку. Так ли это на самом деле, какие переводы система может счесть подозрительными и как отправлять деньги — в материале Е1.RU.

Кто под наблюдением?

— Вообще все переводы клиентов отслеживаются банками с прошлого года, а подозрительные переводы блокировались уже в 2024-м. Сейчас при наличии подозрений, что денежные средства получены преступным путем и используются для легализации доходов, Росфинмониторинг может приостановить операции по счету физического лица на срок до 10 дней без обращения в суд, — говорит руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Самый главный вопрос — кто под ударом при новых полномочиях Росфинмониторинга блокировать финансовые операции?

В зоне риска, по словам эксперта, две категории людей:

те, кто получает большое количество мелких переводов от других физлиц на постоянной основе;

те, кто периодически получает крупные переводы от других физических лиц и при этом часто снимает крупные суммы со счетов наличными.

Екатерина Болдинова отмечает, что с позиции Росфинмониторинга больше вопросов к тем, кто принимает крупные суммы на свои карты, а не переводит.

При этом какую-то «безопасную» сумму, как и количество переводов в месяц, эксперт назвать затрудняется: нормы только начали действовать, и никакой статистики еще нет.

Чтобы ваши переводы вызывали меньше вопросов, пишите сопроводительные сообщения Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Однако отметим, что Центробанк еще в 2021 году выпускал для кредитных организаций памятку о том, на каких клиентов и какие операции обращать внимание.

Подозрительными стоит считать тех клиентов, которые подходят под два или более пунктов:

большое число отправителей и получателей — больше 10 в день, больше 50 в месяц;

большое число операций по переводу и получению денег — свыше 30 операций в день;

подозрительные размеры операций: больше 100 тысяч в день, больше миллиона рублей в месяц;

небольшой промежуток между получением и списанием денег — одна минута и меньше;

на протяжении 12 часов и более проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств;

в течение недели остаток денег на счете в конце дня не превышает 10% от среднедневного объема операций;

в истории нет переводов на счета юрлиц, например для оплаты коммунальных услуг, услуг связи и прочего.

Может ли налоговая прийти с вопросами?

— Это вполне реально, если у налогового органа есть обоснованные подозрения относительно занижения налоговой базы налогоплательщиком. Например, налогоплательщик сдает квартиру в аренду, но не уплачивает налоги с этого дохода, — объясняет Екатерина Болдинова.

Необходимость объясниться может возникнуть даже за переводы между близкими родственниками, если поступит такой запрос от банка или налоговой.

При этом, по словам эксперта, меньше вопросов возникает к переводам, в которых сразу прописано их назначение.

— Важно, чтобы отправители указывали конкретную цель перевода, например «сбор на подарок Ивановой». Такой комментарий поможет в случае, если банк решит проверить операцию, это сделает ситуацию понятной, — советует руководитель налоговой практики.

Однако, как говорит эксперт, новые правила не означают, что теперь россиянам придется платить налог на доходы физических лиц с каждого полученного перевода.

— Самое главное — никто не будет взимать НДФЛ с любого перевода автоматически, а в интернете пишут именно так. Закон этого не предусматривает. Новых правил налогообложения не появилось, однако налоговая служба действительно получает больше полномочий по анализу денежных переводов граждан, но при этом доходами остались выгоды физических лиц в денежной или натуральной форме, полученные в связи с реализацией товаров, работ или услуг, — подчеркивает Екатерина Болдинова.

Безвозмездно перечисленные физическому лицу деньги, в том числе переводы на счет физлица, налогообложению не подлежат. Екатерина Болдинова руководитель налоговой практики

К числу не облагаемых налогом переводов относятся также подарки и возвраты займов.

Кому надо платить налог и как это сделать?

— Если физлицо получает на свой банковский счет деньги за оплату товаров, работ, услуг, то, конечно, объект налогообложения у него возникает. Так, если вам на карту перевели вознаграждение за консультацию и арендную плату за квартиру, то с этих денежных средств вы должны уплатить НДФЛ в бюджет. Так было всегда, эти правила не менялись, — добавляет эксперт.

Страшилки о том, что с любого поступления на карту теперь придется платить налог, — миф Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Чтобы уплатить налог, декларацию в налоговую службу нужно передать до 30 апреля года, следующего за годом получения доходов, и уплатить налог в бюджет до 15 июля того же года — для этого нужно пополнить единый налоговый счет.

Что будет, если вы не заплатили НДФЛ, а налоговый орган обнаружил доход?