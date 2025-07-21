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Экономика Россиян ждут массовые сокращения и снижение зарплат: прогноз Центробанка на вторую половину 2025 года

Россиян ждут массовые сокращения и снижение зарплат: прогноз Центробанка на вторую половину 2025 года

Компании начинают выбывать из «зарплатной гонки»

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5 комментариев
Вместо роста зарплат для сотрудников, предприятия начнут повышать их производительность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВместо роста зарплат для сотрудников, предприятия начнут повышать их производительность | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместо роста зарплат для сотрудников, предприятия начнут повышать их производительность

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все больше компаний планируют в этом году сократить свой штат. На данный момент, по оценкам Центробанка, их доля составляет 11,5%, что почти в два раза больше показателя 2024 года. При этом все меньше компаний, которые планируют повышать зарплаты своим сотрудникам.

«В июне 2025 г. в сравнении с январем 2025 г., увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65% против 62% опрошенных в январе 2025 г.), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5% против 6,9% в январе 2025 г.). В этих условиях отдельные компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости, предоставляют внеплановые отпуска», — сообщается в докладе Банка России.

Решать эту проблему они планируют за счет повышения производительности труда. Предприятия начинают выбывать из «зарплатной гонки», потому что не могут больше перекладывать свои издержки на оплату труда в цены.

«В условиях постепенного охлаждения напряженности на рынке труда рост зарплат начал замедляться как в номинальном, так и в реальном выражении. Ряд компаний, ранее рассматривавших повышение оплаты труда, теперь рассчитывают сохранить ее на текущем уровне. Основные причины такой тенденции — снижение спроса на продукцию, рост издержек и, как следствие, замедление деловой активности», — отмечает регулятор.

Чаще всего к сокращениям персонала в том или ином виде готовы прибегнуть предприятия в сфере добычи полезных ископаемых, в машиностроении и фармацевтике. Снижение зарплат ожидается во всех секторах экономики. Однако наиболее ярко она выражена в торговле, добыче полезных ископаемых, химической отрасли, строительстве и агропромышленном комплексе.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Центробанк Сокращение зарплат Сокращения
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Комментарии
5
Гость
1 час
Правильно давно пора , а то до большинства туго доходит . Холодильник в итоге победит телевизор .
Гость
29 минут
Не "за счет повышения производительности труда", а за счет увеличения нагрузки на работника за ту же зарплату, так что в итоге производительность труда как раз снизится. Ну и да, увольнять то будут реально работающих, а не прихлебал из администрации. Плавали, знаем...
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