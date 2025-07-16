Пособие для беременных резко подняли — у кого и насколько

Пособие будут получать студентки, обучающиеся в очной форме Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Совфед одобрил законопроект об увеличении пособия по беременности для студенток и аспиранток. Девушкам увеличат размер пособия для беременных до 100 % величины регионального прожиточного минимума независимо от того, получает студентка стипендию или нет.

Сейчас пособие беременным студенткам выплачивается в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет от 9 тысяч 333 рублей до 23 тысяч 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.

Теперь средний размер пособия по беременности и родам вырастет в четыре раза. Студентки в положении будут получать по 90 тысяч 202 рубля. Выплачивать пособие будут студенткам, обучающимся на очной форме.

Назначать и выплачивать пособия будет Социальный фонд России за счет средств федерального бюджета. Документ внесли на рассмотрение еще 23 мая, сегодня его одобрили в Совфеде. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября.