НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +31

4 м/c,

ю-в.

 753мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,17
EUR 91,42
Приговор экс-депутату
Вытащил 20 кило рыбы из Волги
Кто владеет старинным зданием в центре
Бушует непогода. Онлайн-трансляция
Риски аномальной жары
Запустят новый теплоход
Жуткие условия в больнице. Видео
Закрыли детские сады из-за урагана
Изнанка шоу «Поле чудес»
Цены на «легкое метро»
Экономика «Платите, если не хотите иметь детей»: депутат Госдумы предложил новый налог для россиян

«Платите, если не хотите иметь детей»: депутат Госдумы предложил новый налог для россиян

Он призвал создать хорошие условия для будущих родителей

319
9 комментариев
Россиянам предложили заплатить, чтобы на пенсии хватало денег | Источник: Ирина Шарова / 72.RUРоссиянам предложили заплатить, чтобы на пенсии хватало денег | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Россиянам предложили заплатить, чтобы на пенсии хватало денег

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В России нужно ввести налог на «достойную старость». С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Он рассказал, что во время разговора с бывшим губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным поднял вопрос о том, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.

«Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — возмутился депутат в беседе с «Царьградом».

Налог на бездетность существовал во времена СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты.

Он отметил, что в России нужно провести целый комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. Для этого требуются грамотные решения со стороны чиновников и наличие хотя бы базовых медицинских условий для женщин, которые собираются рожать.

Гурулев уже выступал с подобной инициативой. Он предлагал вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. Однако его цель не в том, чтобы заставить платить тех, кто не хочет иметь ребенка, а в том, чтобы поддержать детей, у которых нет родителей.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Налог Андрей Гурулев Налог на бездетность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY5
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Да не вопрос, товарищ депутат. Только сперва верните всю недополученную мной ЗП, в виде 22% которые работодатель в так называемый Пенсионный фонд перечислял (и перечисляет).
Гость
1 час
Закусывать надо. И уменьшать налоги. Так отмена одного только НДС это +1/5 к доходам.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«Адаптируются быстрее, чем успевают меняться законы»: как мошенники лишают россиян жилья и денег
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление