«Платите, если не хотите иметь детей»: депутат Госдумы предложил новый налог для россиян

В России нужно ввести налог на «достойную старость». С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Он рассказал, что во время разговора с бывшим губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным поднял вопрос о том, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.
«Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — возмутился депутат в беседе с «Царьградом».
Налог на бездетность существовал во времена СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты.
Он отметил, что в России нужно провести целый комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. Для этого требуются грамотные решения со стороны чиновников и наличие хотя бы базовых медицинских условий для женщин, которые собираются рожать.
Гурулев уже выступал с подобной инициативой. Он предлагал вернуть налог на бездетность, как это было в Советском Союзе. Однако его цель не в том, чтобы заставить платить тех, кто не хочет иметь ребенка, а в том, чтобы поддержать детей, у которых нет родителей.