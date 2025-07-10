«Платите, если не хотите иметь детей»: депутат Госдумы предложил новый налог для россиян

Россиянам предложили заплатить, чтобы на пенсии хватало денег Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В России нужно ввести налог на «достойную старость». С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Он рассказал, что во время разговора с бывшим губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным поднял вопрос о том, кто должен помогать человеку в старости, который жил для себя и не завел детей.

«Почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — возмутился депутат в беседе с «Царьградом».

Налог на бездетность существовал во времена СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Его ввели с ноября 1941 года. Такое налоговое отчисление платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Они должны были отчислять государству 6% от зарплаты.

Он отметил, что в России нужно провести целый комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. Для этого требуются грамотные решения со стороны чиновников и наличие хотя бы базовых медицинских условий для женщин, которые собираются рожать.