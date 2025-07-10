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Экономика Мнение «Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги

«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги

У пары трое детей, поэтому только на еду уходит кругленькая сумма

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Несмотря на хороший доход, они ни разу не бывали на курорте | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаНесмотря на хороший доход, они ни разу не бывали на курорте | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Несмотря на хороший доход, они ни разу не бывали на курорте

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

София с супругом и тремя детьми живет и работает в Тюмени. Она — инженер, ее муж — юрист. София рассказала нашим коллегам из 72.RU, как устроен бюджет ее большой семьи и почему она не понимает тех, кто вечно жалуется на маленькие зарплаты.

СофияСофия
София

200 тысяч на кредиты

Бюджет нашей семьи — 286 тысяч рублей: 110 тысяч — моя зарплата, 160 тысяч — у супруга, а еще есть алименты на ребенка от первого брака — 16 тысяч рублей. В семье трое детей от 7 до 16 лет. В собственности есть трехкомнатная квартира, недостроенная дача и два авто — новые, но в автокредит.

На жизнь у нас уходит от 200 до 300 тысяч ежемесячно. Продукты для семьи с тремя детьми стоят 50 тысяч рублей, учитывая, что два раза в год на мясо (дичь) тратим по 50 тысяч единоразово, а в течение года покупается только курица и рыба.

Кредиты составляют 150–200 тысяч рублей, чтобы скорее рассчитаться, — помимо долга за авто платим еще и ипотеку, но она почти закрыта. Если не гасим кредиты вперед, то вкидываем в дачу. Строим ее уже восемь лет. Младшая дочь у нас ходит в сад бесплатно по здоровью, для старших детей оплачиваем секции.

Один раз в пять лет обновляем телефоны у меня и супруга, старые переходят детям — это где-то 70 тысяч. На одежду и обувь для всей семьи тратим около 60–70 тысяч рублей в год, так как обувь носим только хорошую. Верхняя одежда дорогая, но носим подолгу и передаем по наследству.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Мы всегда держим небольшую подушку размером 200 тысяч рублей на случай больничного, поломки автомобиля и еще каких-то трат.

Копят на будущее детей

Экономим на одежде — что-то передают родственники, а некоторые вещи я и сама могу сшить. Ткань покупаю на специальных сайтах, так выходит в три-четыре раза дешевле, чем в магазинах. На спа, маникюр и прочее не ходим — ухаживаем за собой сами. Можем сходить в театр раз в год.

Что такое отпуск на море, мы не знаем. Детей отправляем на каникулы к бабушке за город, а свои отпуска проводим на стройке дачи.

Если бы не было кредитов, то, наверное, мы могли бы себе позволить скорее достроить дачу и познакомиться с морем, но об этом пока не задумываемся. Еще нужно дать детям образование и обеспечить какой-то старт для покупки жилья каждому. Следовательно, нужно накопить еще 3–4 млн рублей.

«Стремимся жить достойно и показать детям, что это реально»

На величину зарплат я не могу пожаловаться, но можно зарабатывать и больше, притом не жить шикарно, а думать о будущем. Честно, если бы муж зарабатывал 300 тысяч, я предпочла бы стать домохозяйкой. Я и так никогда не нахожусь без дела, с тремя детьми это невозможно. Да и зарабатывать из дома я тоже легко могу — шить, готовить торты на заказ, выполнять проектные работы. Но пока есть кредитные обязательства и нет подушки на обучение и жилье детям, нужно пахать и дальше.

Не понимаю людей, которые жалуются на маленькие зарплаты — нужно развивать себя, быть специалистом и искать работу с достойной зарплатой, а не топтаться на месте. Мы сами строим свою жизнь, стремимся жить в достойных условиях и показать детям, что это вполне реально.

Но стоит признать, что достойно жить сложно. Продукты покупать по акциям и скидкам уже надоело, но пока другого выхода нет. Хочется всегда большего, но если ты поднимаешься сам, то к 30, а часто и к 40 годам нереально иметь коттедж с евроремонтом и две дорогие машины, особенно если у тебя трое детей. Ну вот никак не получается, как ни крутись, как ни экономь, как ни хватайся за всë, где можно легально заработать.

Вам бы хватило 300 тысяч на жизнь?

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