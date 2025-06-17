Оплату ЖКУ изменят: что нового вводят депутаты

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании тоже получат выгоду от нововведений Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Депутаты Госдумы нашли способ, как помочь россиянам избежать штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Крайний срок оплаты предлагают перенести на несколько дней. Соответствующий законопроект доработан профильным комитетом. Рассказываем о нововведениях в материале.

«Фактически мы передвигаем сроки оплаты на пять дней. Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пени», — отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Таким образом, срок оплаты предлагают утвердить на 15-е число каждого месяца. Однако это упростит жизнь не только россиянам, но и ресурсоснабжающим организациям, а управляющие компании получат дополнительное время на расчет всех начислений и смогут избежать неточностей.

Законопроект депутаты ГД приняли в первом чтении еще в 2023 году. Изначально предлагалось изменить предоставление информации в ГИС ЖКХ для ресурсоснабжающих организаций, а именно: отменить их обязанность вносить сведения, которые должны предоставлять другие лица, включая данные о производственных и инвестиционных программах, передает РИА Новости.