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Экономика Оплату ЖКУ изменят: что нового вводят депутаты

Оплату ЖКУ изменят: что нового вводят депутаты

Россиянам хотят помочь избежать штрафов за просрочку оплаты к/у

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3 комментария
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании тоже получат выгоду от нововведений | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUРесурсоснабжающие организации и управляющие компании тоже получат выгоду от нововведений | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании тоже получат выгоду от нововведений

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

Депутаты Госдумы нашли способ, как помочь россиянам избежать штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Крайний срок оплаты предлагают перенести на несколько дней. Соответствующий законопроект доработан профильным комитетом. Рассказываем о нововведениях в материале.

«Фактически мы передвигаем сроки оплаты на пять дней. Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пени», — отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Таким образом, срок оплаты предлагают утвердить на 15-е число каждого месяца. Однако это упростит жизнь не только россиянам, но и ресурсоснабжающим организациям, а управляющие компании получат дополнительное время на расчет всех начислений и смогут избежать неточностей.

Законопроект депутаты ГД приняли в первом чтении еще в 2023 году. Изначально предлагалось изменить предоставление информации в ГИС ЖКХ для ресурсоснабжающих организаций, а именно: отменить их обязанность вносить сведения, которые должны предоставлять другие лица, включая данные о производственных и инвестиционных программах, передает РИА Новости.

Еще Колунов напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ подорожают с 1 июля, но на их оплату будет доступна скидка. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКХ Коммуналка Госдума
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Комментарии
3
Гость
6 часов
это идёт с самого верха 🌟👑🌙
Гость
5 часов
Вот спасибо депутатам, нашли способ избежать штрафов, а Вы точно слуги народа...
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