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В России вырастут цены на ЖКУ (и продолжат расти дальше). Неутешительные цифры

Эксперт рассказала о прогнозах

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13 комментариев
Стоимость коммунальных услуг продолжит движение вверх | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСтоимость коммунальных услуг продолжит движение вверх | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Стоимость коммунальных услуг продолжит движение вверх

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

С первого июля цены на коммунальные услуги для нас всех поднимутся в среднем примерно на 11,9%, рассказала агентству «Прайм» эксперт из Института стратегических исследований Наталья Чуркина.

По регионам рост тарифов в этом году будет разным — где-то около 8,6%, а где-то и до 21,1%. В большинстве случаев повышение составит более 10%. Исключения — такие регионы, как Республика Алтай, Чеченская Республика, Амурская область и некоторые северные регионы.

По словам эксперта, в новом апрельском прогнозе Минэкономразвития цифры по росту тарифов на ЖКУ на 2026–2027 годы значительно увеличились по сравнению с предыдущими данными. Так, если раньше на 2026 год планировали рост примерно на 5,4%, то сейчас — уже около 9,8%. А на 2027 год прогноз подняли с 4,8% до примерно 7,9%. Наталья Чуркина заключила, что в ближайшие годы финансовая нагрузка на людей будет продолжать расти — хоть и не так быстро, но всё равно заметно.

Почитайте о том, как можно уменьшить долг за коммуналку и как получить скидку на услуги.

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Комментарии
13
Гость
3 часа
Жить мы стали лучше, стало веселей, шея стала тоньше, но зато длинней.
Гость
2 часа
придется по туже затягивать поясок- потому, что зарплата не растет, а стоит на месте.
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