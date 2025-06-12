В России вырастут цены на ЖКУ (и продолжат расти дальше). Неутешительные цифры

По регионам рост тарифов в этом году будет разным — где-то около 8,6%, а где-то и до 21,1%. В большинстве случаев повышение составит более 10%. Исключения — такие регионы, как Республика Алтай, Чеченская Республика, Амурская область и некоторые северные регионы.

По словам эксперта, в новом апрельском прогнозе Минэкономразвития цифры по росту тарифов на ЖКУ на 2026–2027 годы значительно увеличились по сравнению с предыдущими данными. Так, если раньше на 2026 год планировали рост примерно на 5,4%, то сейчас — уже около 9,8%. А на 2027 год прогноз подняли с 4,8% до примерно 7,9%. Наталья Чуркина заключила, что в ближайшие годы финансовая нагрузка на людей будет продолжать расти — хоть и не так быстро, но всё равно заметно.